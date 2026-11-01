Можемо знищити за 10 хвилин: Трамп натякнув на підготовку ударів по двох об'єктах Ірану
Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що Вашингтон має плани атак на один або два об'єкти в Ірані. Він стверджує, що США можуть впоратися із цим за десять хвилин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Rapid Response 47 у соцмережі Х.
Під час спілкування з пресою Трамп запитав, чи є якісь тимчасові рамки для переговорів за посередництва Катару, маючи на увазі відновлення діалогу між США та Іраном, щоб не допустити відновлення ударів.
У відповідь глава Білого дому заявив, що Вашингтон не поспішає і традиційно перерахував, що США знищив:
- іранський військово-морський флот;
- військово-повітряні сили;
- засоби ППО;
- практично всю військову техніку та виробничих потужностей;
- ядерну програму та ядерний потенціал.
"Нам ще потрібно розібратися, я сказав би, з одним або двома об'єктами, але ми можемо зробити це за 10 хвилин. Можливо, ви могли б глянути на гору Пікакс, з цим потрібно розібратися. Ми можемо зробити це дуже швидко", - сказав Трамп.
ЗМІ зазначають, що ймовірно, Трамп мав на увазі передбачуваний ядерний об'єкт під горою Коланг-Газ Ла (йдеться про одну й ту саму гору).
Також глава Білого дому знову заявив, що Іран ніколи не матиме ядерної зброї, і зазначив, що Тегеран у переговорах йде на угоду, а потім відмовляється від неї.
Загроза поновлення конфлікту на Близькому Сході
Нагадаємо, що за даними Axios, США та Ізраїль підготували план масштабних ударів по Ірану. Джерела говорять, що під ударом може опинитися керівництво, енергетичні та ядерні об'єкти, а також інфраструктура країни.
Причому в медіа пишуть, що Трамп провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, а також є інформація, що Трамп може схилитися до військової кампанії у разі програшу республіканців на довиборах до Конгресу США 3 листопада.
На цьому тлі Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї наказав військовому командуванню підготуватися до можливого відновлення активної фази війни зі США та Ізраїлем.