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Можем уничтожить за 10 минут: Трамп намекнул на подготовку ударов по двум объектам Ирана

06:17 01.11.2026 Вс
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Можем уничтожить за 10 минут: Трамп намекнул на подготовку ударов по двум объектам Ирана Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп дал понять, что у Вашингтона существуют планы атак на один или два объекта в Иране. Он утверждает, что США могут справиться с этим за десять минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Rapid Response 47 в соцсети Х.

Во время общения с прессой у Трампа спросили, есть ли какие-то временные рамки для переговоров при посредничестве Катара, имея ввиду возобновления диалога между США и Ираном, чтобы не допустить возобновление ударов.

В ответ глава Белого дома заявил, что Вашингтон не спешит, и традиционно перечислил, что США уничтожил:

  • иранский военно-морской флот;
  • военно-воздушных силы;
  • средства ПВО;
  • практически всю военную технику и производственных мощностей;
  • ядерную программу и ядерный потенциал.

"Нам еще нужно разобраться, я бы сказал, с одним или двумя объектами, но мы можем сделать это за 10 минут. Возможно, вы могли бы посмотреть на гору Пикакс, с этим нужно разобраться. Мы можем сделать это очень быстро", - сказал Трамп.

СМИ отмечают, что вероятно, Трамп имел ввиду предполагаемый ядерный объект под горой Коланг-Газ Ла (речь идет об одной и той же горе).

Также глава Белого дома вновь заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, и отметил, что Тегеран в переговорах идет на сделку, а потом отказывается от нее.

Угроза возобновления конфликта на Ближнем Востоке

Напомним, что по данным Axios, США и Израиль подготовили план масштабных ударов по Ирану. Источники говорят, что под ударом может оказаться руководство, энергетические и ядерные объекты, а также инфраструктура страны.

Причем в медиа пишут, что вчера Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также есть информация, что Трамп может склониться к военной кампании в случае проигрыша республиканцев на довыборах в Конгресс США 3 ноября.

На этом фоне Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи приказал военному командованию подготовится к возможному возобновлению активной фазы войны с США и Израилем.

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