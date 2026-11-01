Можем уничтожить за 10 минут: Трамп намекнул на подготовку ударов по двум объектам Ирана
Президент США Дональд Трамп дал понять, что у Вашингтона существуют планы атак на один или два объекта в Иране. Он утверждает, что США могут справиться с этим за десять минут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Rapid Response 47 в соцсети Х.
Во время общения с прессой у Трампа спросили, есть ли какие-то временные рамки для переговоров при посредничестве Катара, имея ввиду возобновления диалога между США и Ираном, чтобы не допустить возобновление ударов.
В ответ глава Белого дома заявил, что Вашингтон не спешит, и традиционно перечислил, что США уничтожил:
- иранский военно-морской флот;
- военно-воздушных силы;
- средства ПВО;
- практически всю военную технику и производственных мощностей;
- ядерную программу и ядерный потенциал.
"Нам еще нужно разобраться, я бы сказал, с одним или двумя объектами, но мы можем сделать это за 10 минут. Возможно, вы могли бы посмотреть на гору Пикакс, с этим нужно разобраться. Мы можем сделать это очень быстро", - сказал Трамп.
СМИ отмечают, что вероятно, Трамп имел ввиду предполагаемый ядерный объект под горой Коланг-Газ Ла (речь идет об одной и той же горе).
Также глава Белого дома вновь заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, и отметил, что Тегеран в переговорах идет на сделку, а потом отказывается от нее.
Угроза возобновления конфликта на Ближнем Востоке
Напомним, что по данным Axios, США и Израиль подготовили план масштабных ударов по Ирану. Источники говорят, что под ударом может оказаться руководство, энергетические и ядерные объекты, а также инфраструктура страны.
Причем в медиа пишут, что вчера Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также есть информация, что Трамп может склониться к военной кампании в случае проигрыша республиканцев на довыборах в Конгресс США 3 ноября.
На этом фоне Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи приказал военному командованию подготовится к возможному возобновлению активной фазы войны с США и Израилем.