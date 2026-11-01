Можем уничтожить за 10 минут: Трамп намекнул на подготовку ударов по двум объектам Ирана

Президент США Дональд Трамп дал понять, что у Вашингтона существуют планы атак на один или два объекта в Иране. Он утверждает, что США могут справиться с этим за десять минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Rapid Response 47 в соцсети Х.

Во время общения с прессой у Трампа спросили, есть ли какие-то временные рамки для переговоров при посредничестве Катара, имея ввиду возобновления диалога между США и Ираном, чтобы не допустить возобновление ударов.

В ответ глава Белого дома заявил, что Вашингтон не спешит, и традиционно перечислил, что США уничтожил:

иранский военно-морской флот;

военно-воздушных силы;

средства ПВО;

практически всю военную технику и производственных мощностей;

ядерную программу и ядерный потенциал.

"Нам еще нужно разобраться, я бы сказал, с одним или двумя объектами, но мы можем сделать это за 10 минут. Возможно, вы могли бы посмотреть на гору Пикакс, с этим нужно разобраться. Мы можем сделать это очень быстро", - сказал Трамп.

СМИ отмечают, что вероятно, Трамп имел ввиду предполагаемый ядерный объект под горой Коланг-Газ Ла (речь идет об одной и той же горе).

Также глава Белого дома вновь заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, и отметил, что Тегеран в переговорах идет на сделку, а потом отказывается от нее.