Можемо змусити війну закінчитись: Зеленський ініціював нову зустріч з США

В України є кілька ідей, як можна змусити довготривалу війну РФ проти України завершитися, і для цього необхідно зустрітись з американською стороною.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю New York Post .

"Я вважаю, що в війні РФ проти України є перспективи мирного врегулювання. Розумію, бувають різні моменти: роздратованість, внутрішні питання, війни. Але тим не менш треба зрозуміти: Україна хоче миру, президент (США Дональд – ред.) Трамп хоче миру – отже, ми союзники в цьому питанні і не треба навіть сумніватись", - зазначив Зеленський.

За його словами, Україна хоче миру набагато більше, ніж хоче росіяни. Хоча диктатор Володимир Путін усе робить, щоб показати, ніби це він хоче, а Україна – ні. Це сигнали, які він надсилає Америці.

"Треба кожного дня шукати варіанти мирної угоди. Нам потрібно зустрітися з американцями. У нас є ще кілька ідей, як ми можемо змусити цю війну закінчитись", - додав глава держави.

Переговори щодо завершення війни в Україні призупинені?

Останній раунд тристоронніх переговорів між представниками України, Росії та США відбувся 17-18 лютого в Женеві.