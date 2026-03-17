Можемо змусити війну закінчитись: Зеленський ініціював нову зустріч з США

14:12 17.03.2026 Вт
2 хв
Президент України має кілька ідей, як завершити війну мирним шляхом
aimg Костянтин Широкун
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

В України є кілька ідей, як можна змусити довготривалу війну РФ проти України завершитися, і для цього необхідно зустрітись з американською стороною.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю New York Post.

Читайте також: Не лише територіальні поступки: Лавров озвучив новий ультиматум щодо України, - ISW

"Я вважаю, що в війні РФ проти України є перспективи мирного врегулювання. Розумію, бувають різні моменти: роздратованість, внутрішні питання, війни. Але тим не менш треба зрозуміти: Україна хоче миру, президент (США Дональд – ред.) Трамп хоче миру – отже, ми союзники в цьому питанні і не треба навіть сумніватись", - зазначив Зеленський.

За його словами, Україна хоче миру набагато більше, ніж хоче росіяни. Хоча диктатор Володимир Путін усе робить, щоб показати, ніби це він хоче, а Україна – ні. Це сигнали, які він надсилає Америці.

"Треба кожного дня шукати варіанти мирної угоди. Нам потрібно зустрітися з американцями. У нас є ще кілька ідей, як ми можемо змусити цю війну закінчитись", - додав глава держави.

Фото: Україна має кілька ідей, як можна змусити довготривалу війну РФ завершитись (інфографіка РБК-Україна)

Переговори щодо завершення війни в Україні призупинені?

Останній раунд тристоронніх переговорів між представниками України, Росії та США відбувся 17-18 лютого в Женеві.

Наступна зустріч, запланована на 5 березня в Абу-Дабі, була відкладена після ударів США та Ізраїлю по Ірану. Нову дату і місце переговорів поки що не визначено.

Як пише Financial Times, мирні переговори щодо завершення війни в України за посередництва США опинилися під загрозою зриву, оскільки президент Дональд Трамп поступово втрачає інтерес до переговорів, а війна з Іраном відволікає увагу Вашингтона.

