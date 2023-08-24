Можемо уразити противника у будь-якій точці Криму, - Буданов

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова в інтерв’ю Радіо Свобода .

"Ми маємо здатність уразити будь-яку частину тимчасово окупованої АРК станом на зараз. Абсолютно в будь-якій точці ми можемо досягти противника", – сказав Буданов.

За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але "без військових, бойових дій це неможливо".

"Ті, хто наробив дурниць, їм краще виїхати. А тим, хто чекає, треба готуватися і робити все для допомоги перш за все розвідувальним органам, ну і далі, коли вже війська підуть у відкриту. Для підтримки, для створення сприятливих умов. Для того, щоб це сталося просто швидше. І найбільш безкровно, як це тільки можливо буде зробити", - зазначив керівник ГУР.

Вибухи в Криму

Нагадаємо, що вчора вранці на заході Криму в Оленівці близько 10:10 пролунало близько 7 вибухів і піднявся густий клуб диму.

Згодом місцеві Телеграм-канали повідомили про "приліт" по російському військовому об’єкту на мисі Тарханкут поблизу Оленівки. Нібито там були уражені радіолокаційні станції ворога.

Кримські пабліки писали, що, попередньо, у Криму влучили в російський РЛС 48Я6-К1 "Подлет". Цей тип станцій радіолокації призначений для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах при складній перешкодовій обстановці.

Зокрема, ці РЛС дають цілі для російських ЗРК З-300, З-400 та інших.

Пізніше у ГУР повідомили, що удар припав на військову частину росіян.

Окрім того, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що в Криму нібито було уражено протикорабельний комплекс "Бастіон".

Зауважимо, що комплекс "Бастіон" є одним з носіїв ракети "Онікс", якими росіяни завдають удари по Україні.

Того ж дня у ГУР повідомили про знищення комплексу С-400 "Тріумф" у Криму.