Мы можем поразить противника в любой точке Крыма, - Буданов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в интервью Радио Свобода .

"Мы имеем способность поразить любую часть временно оккупированной АРК по состоянию на данный момент. Абсолютно в любой точке мы можем достичь противника", - сказал Буданов.

По его словам, для деоккупации Крыма есть много разных вариантов, но "без военных, боевых действий это невозможно".

"Те, кто натворил глупостей, им лучше уехать. А тем, кто ждет, нужно готовиться и делать все для помощи прежде всего разведывательным органам, ну и дальше, когда уже войска пойдут в открытую. Для поддержки, для создания благоприятных условий. Для того чтобы это произошло просто быстрее. И наиболее бескровно, как это только можно будет сделать", - отметил руководитель ГУР.

Взрывы в Крыму

Напомним, что вчера утром на западе Крыма в Оленовке около 10:10 прогремели около 7 взрывов и поднялся густой клуб дыма.

Впоследствии местные Телеграмм-каналы сообщили о "прилете" по российскому военному объекту на мысе Тарханкут близ Оленевки. Якобы были поражены радиолокационные станции врага.

Крымские паблики писали, что предварительно в Крыму попали в российский РЛС 48Я6-К1 "Подлет". Этот тип радиолокационных станций предназначен для выявления воздушных целей на малых и предельно малых высотах при сложной помеховой обстановке.

В частности, эти РЛС дают цели для российских ЗРК С-300, С-400 и других.

Позже в ГУР сообщили, что удар пришелся на воинскую часть россиян.

Кроме того, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что в Крыму якобы был поражен противокорабельный комплекс "Бастион".

Отметим, что комплекс "Бастион" является одним из носителей ракеты "Оникс", которым россияне наносят удары по Украине.

В тот же день в ГУР сообщили об уничтожении комплекса С-400 "Триумф" в Крыму.