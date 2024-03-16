Можемо досягти вразливості системи війни у РФ своєю зброєю, - Зеленський

Сили оборони України мають далекобійне озброєння власного виробництва, яким здатні завдавати ударів по об'єктах на території РФ, що впливає на зниження можливостей "військової машини" Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення президент України Володимира Зеленського.

"Цими тижнями багато хто вже побачив, що російська система війни має вразливості, і що ми можемо досягти цих її вразливостей своєю зброєю", - сказав глава держави.

Так, президент висловив вдячність Збройним Силам України, СБУ та Головному управлінню розвідки за "нову українську далекобійність".

Крім того, Зеленський також подякував вітчизняному оборонно-промисловому комплексу: "всім, хто працює заради української сили".

"Бо це дійсно українська далекобійність - те, що можуть наші власні дрони. Україна тепер завжди матиме свою власну ударну силу в небі", - наголосив президент.

Атаки на НПЗ в Росії

Зазначимо, що останнім часом атаки українських дронів на російські НПЗ стають все більш систематичними. Так, нещодавно безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів в Ярославлі.

Також джерела РБК-Україна повідомляли, що дрони СБУ вразили НПЗ у Туапсе, внаслідок чого була потужна пожежа.

Крім того, дрони СБУ влучно відпрацювали по нафтовому терміналу "Усть-Луга Ойл". Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ РФ.

Раніше сьогодні, 16 березня, джерела РБК-Україна повідомили про те, що СБУ атакувала відразу три нафтопереробні заводи у Самарській області Росії цієї ночі. Йдеться про заводи "Роснєфті".

Детальніше про те, чи можуть удари по НПЗ "знекровити" Росію та допомогти Україні на фронті - читайте у нашому матеріалі.