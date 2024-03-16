Можем достигать уязвимости системы войны в РФ своим оружием, - Зеленский

Силы обороны Украины обладают дальнобойным вооружением собственного производства, которым способны наносить удары по объектам на территории РФ, что влияет на снижение возможностей "военной машины" Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение президент Украины Владимира Зеленского.

"На этих неделях многие уже увидели, что российская система войны имеет уязвимости, и что мы можем достигать эти ее уязвимости своим оружием", - сказал глава государства.

Так, президент выразил благодарность Вооруженным Силам Украины, СБУ и Главному управлению разведки за "новую украинскую дальнобойность".

Кроме того, Зеленский также поблагодарил отечественный оборонно-промышленный комплекс: "всем, кто работает ради украинской силы".

"Потому что это действительно украинская дальнобойность - то, что могут наши собственные дроны. Украина теперь всегда будет иметь свою собственную ударную силу в небе", - подчеркнул президент.

Атаки на НПЗ в России

Отметим, что в последнее время атаки украинских дронов на российские НПЗ становятся все более систематическими. Да, недавно беспилотник атаковал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ярославле.

Также источники РБК-Украина сообщали, что дроны СБУ поразили НПЗ в Туапсе, в результате чего последовал мощный пожар.

Кроме того, дроны СБУ точно отработали по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл". Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и войскам РФ.

Ранее сегодня, 16 марта, источники РБК-Украина сообщили о том, что СБУ атаковала сразу три нефтеперерабатывающих завода в Самарской области России этой ночью. Речь идет о заводах "Роснефти".

Детальнее о том, могут ли удары по НПЗ "обескровить" Россию и помочь Украине на фронте - читайте в нашем материале.