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Можем достигать уязвимости системы войны в РФ своим оружием, - Зеленский

Суббота 16 марта 2024 20:47
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Можем достигать уязвимости системы войны в РФ своим оружием, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины обладают дальнобойным вооружением собственного производства, которым способны наносить удары по объектам на территории РФ, что влияет на снижение возможностей "военной машины" Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение президент Украины Владимира Зеленского.

"На этих неделях многие уже увидели, что российская система войны имеет уязвимости, и что мы можем достигать эти ее уязвимости своим оружием", - сказал глава государства.

Так, президент выразил благодарность Вооруженным Силам Украины, СБУ и Главному управлению разведки за "новую украинскую дальнобойность".

Кроме того, Зеленский также поблагодарил отечественный оборонно-промышленный комплекс: "всем, кто работает ради украинской силы".

"Потому что это действительно украинская дальнобойность - то, что могут наши собственные дроны. Украина теперь всегда будет иметь свою собственную ударную силу в небе", - подчеркнул президент.

Атаки на НПЗ в России

Отметим, что в последнее время атаки украинских дронов на российские НПЗ становятся все более систематическими. Да, недавно беспилотник атаковал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ярославле.

Также источники РБК-Украина сообщали, что дроны СБУ поразили НПЗ в Туапсе, в результате чего последовал мощный пожар.

Кроме того, дроны СБУ точно отработали по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл". Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и войскам РФ.

Ранее сегодня, 16 марта, источники РБК-Украина сообщили о том, что СБУ атаковала сразу три нефтеперерабатывающих завода в Самарской области России этой ночью. Речь идет о заводах "Роснефти".

Детальнее о том, могут ли удары по НПЗ "обескровить" Россию и помочь Украине на фронте - читайте в нашем материале.

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