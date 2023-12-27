У Кабміні попередили про можливі затримки пенсій та зарплат, якщо Захід не дасть гроші

Україні, ймовірно, доведеться відкласти виплату пенсій та зарплат державним службовцям. Це станеться, якщо ЄС і США не нададуть обіцяну фінансову допомогу на початку наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого віце-прем’єра - міністра економіки Юлію Свириденко у коментарі Financial Times.

За її словами, дефіцит зовнішньої підтримки підштовхне українську економіку назад до режиму "виживання" після того, як вона почала відновлення у 2023 році з зростанням ВВП, за оцінками МВФ, у 4,5 %.

Наступного року Україні знадобиться 37 млрд доларів зовнішньої підтримки. Наразі запит президента США Джо Байдена на 60 млрд доларів у "глухому куті" в Конгресі, а пакет підтримки ЄС на 50 млрд євро заблокований через вето Угорщини.

Свириденко сподівається, що ЄС схвалить допомогу Україні в лютому та надасть кошти до кінця березня.

Як зазначає FT, Україні з вересня намагається заощадити гроші та змінити пріоритети видатків. Зокрема, Кабмін збільшив податок на прибутки банків, а податки на доходи фізичних осіб з військових тепер йтимуть до центрального бюджету.

Проте Свириденко наголошує, що цього не досить. За словами міністра, пріоритетом для України буде оборона та обслуговування боргу.

Як пояснила Свириденко, Україні, можливо, доведеться затримати виплату заробітної плати для 500 тисяч державних службовців і 1,4 млн вчителів, а також виплати 10 млн пенсіонерів, якщо Захід не дасть гроші.

Деякі західні офіційні особи кажуть, що Україна зможе утримувати бюджет без допомоги Заходу протягом кількох місяців, але це може призвести до інфляції та підірвати фінансову стабільність. Віце-прем'єр розповіла виданню, що за перші 11 місяців 2023 року Київ зібрав податків на 4,4 млрд доларів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як зазначається, стійке відновлення було необхідним для заохочення українських біженців повернутися додому. Попри те, що рівень безробіття оцінюється у 18,9%, Україна відчуває нестачу робочої сили в багатьох секторах.

З огляду на те, що українські експортні маршрути обмежені війною, а кордон з Польщею блокується, стратегія уряду полягає в тому, щоб сприяти експорту більш цінних перероблених і промислових товарів, а не сировини.

Свириденко також закликала новий уряд Польщі припинити блокування українських прикордонних переходів. Через польські протести українські експортери втратили 160 млн доларів, а імпортери - 700 млн доларів.

Україна має "план Б"

Міністр економіки Юлія Свириденко у своєму Facebook пояснила заяву про затримки пенсій і зарплат. За її словами, уряд має "план Б" на випадок затримки в отриманні коштів від іноземних партнерів, з партнерами пропрацьовується кілька варіантів розвитку подій.

Крім того, Свириденко наголосила, що партнери надають сигнали, що фінансування допомоги буде ухвалене.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо. Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів. Більшість з цих коштів (60 млрд доларів) хочуть направити на допомогу Україні.

Після довгих суперечок у США схвалили новий тимчасовий бюджет для уряду без допомоги Україні. Байден підписав закон, який допоміг уникнути "шатдауну".

Також відомо, що у США точаться суперечки про посилення охорони кордону з Мексикою. Республіканці виставили вимогу ухвалити імміграційне законодавство, погрожуючи не підтримати фінансування для України.

У Білому домі очікують, що демократи та республіканці досягнуть угоди у січні 2024 року.