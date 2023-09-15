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Уряд запланував видатки на індексацію пенсій наступного року

Україна, П'ятниця 15 вересня 2023 15:00
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Уряд запланував видатки на індексацію пенсій наступного року Фото: уряд планує індексацію пенсій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів планує провести індексацію пенсій у 2024 році. Пенсійний фонд має гроші на підвищення виплат через інфляцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена фінансового комітету Верховної Ради Ярослава Железняка, який оприлюднив проект бюджету.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, трансферт для Пенсійного фонду України у 2024 році передбачається на рівні поточного року у сумі 271,9 млрд гривень, у зв’язку зі зростанням доходної частини бюджету ПФУ за рахунок очікуваного надходження єдиного соціального внеску у сумі 582,7 млрд гривень.

"Передбачений обсяг видатків на пенсійне забезпечення дозволить профінансувати виплату пенсій, доплат та підвищень до пенсій, які відповідно до чинного законодавства фінансуються за рахунок бюджетних коштів, а також здійснити щорічну індексацію пенсій", - йдеться в документі.

Нагадаємо, уряд очікує, що інфляція в Україні у 2023 році складе 14,7%, у 2024 році - 10,8%.

Міністерство соціальної політики пропонує провести індексацію пенсій у 2024 році з 1 березня, як це визначено законодавчо. Величина індексації залежатиме від рівня інфляції та середньої зарплати. Про них можна буде говорити на початку 2024 року після надходження статистичних даних за 2023 рік.

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