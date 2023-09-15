Уряд запланував видатки на індексацію пенсій наступного року

Кабінет міністрів планує провести індексацію пенсій у 2024 році. Пенсійний фонд має гроші на підвищення виплат через інфляцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена фінансового комітету Верховної Ради Ярослава Железняка , який оприлюднив проект бюджету.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, трансферт для Пенсійного фонду України у 2024 році передбачається на рівні поточного року у сумі 271,9 млрд гривень, у зв’язку зі зростанням доходної частини бюджету ПФУ за рахунок очікуваного надходження єдиного соціального внеску у сумі 582,7 млрд гривень.

"Передбачений обсяг видатків на пенсійне забезпечення дозволить профінансувати виплату пенсій, доплат та підвищень до пенсій, які відповідно до чинного законодавства фінансуються за рахунок бюджетних коштів, а також здійснити щорічну індексацію пенсій", - йдеться в документі.