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У Мінсоцполітики озвучили "базовий план" щодо індексації пенсій

Україна, П'ятниця 01 вересня 2023 11:44
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У Мінсоцполітики озвучили "базовий план" щодо індексації пенсій Фото: індексація пенсій, скоріше за все, буде (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство соціальної політики пропонує провести індексацію пенсій у 2024 році з 1 березня, як це визначено законодавчо. Але переговори з Мінфіном тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра соціальної політики Дарини Марчак в ефірі "Українського радіо".

За її словами, в Україні діє законодавча норма, яка визначає, що індексація пенсії має відбуватися кожного року з 1 березня. Але зараз Україна перебуває в стані повномасштабної агресії. Це означає, що є значна кількість ризиків, в тому числі і для державних фінансів, на які треба зважати.

"Наш базовий план, що з 1 березня 2024 року має відбутися індексація", - сказала вона.

Водночас, за її словами, точно говорити про будь-які строки можна буде лише після того, як буде затверджений закон про державний бюджет.

"Зараз ще тривають переговори з Міністерством фінансів, готується проект бюджету на 2024 рік. І тому власне фінальні обіцянки чи стоки давати поки що зарано", -- додала Марчак.

Величина індексації залежатиме від рівня інфляції та середньої зарплати. "Розмір індексації та темпи зростання середньої заробітної плати є двома показниками, які визначають розмір індексації відповідно до закону. Про це можна буде говорити на початку 2024 року після надходження статистичних даних за 2023 рік", - сказала вона.

Індексація пенсій

Нагадаємо, в Україні з 1 березня 2023 року проведено індексацію пенсій та підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше ніж 100 і не більше 1500 гривень.

За даними ПФУ, всього з 1 березня перераховано 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення - 579,10 гривень.

У підсумку середній розмір пенсії за півроку зріс на 688,85 гривень або на 14,9% до 5 311,44 гривень. При цьому інфляція в Україні з початку 2023 року становила 4,6%.

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