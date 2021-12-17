Мы можем надеяться на лучшее в отношении России, но стоит готовиться к худшему, - генсек НАТО

По словам Столтенберга, НАТО и в дальнейшем наблюдает наращивание военных сил Российской Федерации вокруг Украины: артиллерии, боевых танков, систем радиоэлектронной борьбы, беспилотные аппараты и десятки тысяч вооруженных солдат.

В то же время Альянс не понимает точного намерения Кремля по наращиванию военной мощи.

"Но мы знаем, что Россия уже использовала военную силу против Украины. Так что, конечно, мы можем надеяться и должны надеяться на лучшее, но мы должны быть готовы к худшему", - заявил Столтенберг.