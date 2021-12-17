RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ми можемо сподіватися на краще щодо Росії, але варто готуватися до гіршого, - генсек НАТО

Автор: Сергій Пишкін

НАТО не спостерігає зменшення ескалації напруги біля кордонів України. Закликає членів Альянсу готуватися до найгіршого.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАТО.

За словами Столтенберга, НАТО й надалі спостерігає нарощування військових сил Російської Федерації навколо України: артилерії, бойових танків, систем радіоелектронної боротьби, безпілотні апарати й десятки тисяч озброєних солдатів.

Водночас Альянс не розуміє точного наміру Кремля щодо нарощування військової могутності.

"Але ми знаємо, що Росія вже використала військову силу проти України. Отже, звичайно, ми можемо сподіватися і маємо сподіватися на краще, але ми маємо бути готові до гіршого", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами президента України Володимира Зеленського, повномасштабна війна з Росією призведе до мільйонів жертв та зауважив, що саме агресія країни підштовхнула Україну до рішення вступити в НАТО.

Голова Кремля Володимир Путін, зі свого боку, заперечує бажання розпочати повномасштабну війну з Україною.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОРосійська ФедераціяУкраїна