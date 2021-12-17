Ми можемо сподіватися на краще щодо Росії, але варто готуватися до гіршого, - генсек НАТО

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАТО.

"Але ми знаємо, що Росія вже використала військову силу проти України. Отже, звичайно, ми можемо сподіватися і маємо сподіватися на краще, але ми маємо бути готові до гіршого", - заявив Столтенберг.

За словами Столтенберга, НАТО й надалі спостерігає нарощування військових сил Російської Федерації навколо України: артилерії, бойових танків, систем радіоелектронної боротьби, безпілотні апарати й десятки тисяч озброєних солдатів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами президента України Володимира Зеленського, повномасштабна війна з Росією призведе до мільйонів жертв та зауважив, що саме агресія країни підштовхнула Україну до рішення вступити в НАТО.

Голова Кремля Володимир Путін, зі свого боку, заперечує бажання розпочати повномасштабну війну з Україною.