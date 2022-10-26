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Не може зупинитися. Шойгу розповів про "брудну бомбу" міністрам Китаю та Індії

Фото: міністр оборони Росії Сергій Шойгу та міністр оборони Китаю Вей Фенхе (колаж РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу провів чергові розмови з колегами з Китаю та Індії, яким розповів про нібито підготовку Україною "провокацій" із використанням певної "брудної бомби".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.

Так, сьогодні Шойгу поговорив по відео-конференц-зв'язку з міністром оборони Китаю генерал-полковником Вей Фенхе, а також міністром оборони Індії Раджнатхом Сінгхою.

У повідомленні зазначається, що співрозмовники обговорили ситуацію в Україні. Також Шойгу довів свою "заклопотаність" щодо деяких провокацій із застосуванням так званої "брудної бомби".

"Брудна бомба" Шойгу

23 жовтня міністр оборони РФ провів телефонні розмови з колегами з Франції, Туреччини, Британії та США, під час яких розповів їм про нібито підготовку Україною "провокацій" із використанням "брудної бомби".

Аналітики ISW вважають, що таким чином Шойгу намагався сповільнити чи зупинити західну військову допомогу Україні та послабити НАТО.

"Попередження" Шойгу не переконали США, Велику Британію та Францію, після чого вони засудили його за спробу обмовити Київ.

Україна офіційно запросила експертів МАГАТЕ перевірити ядерні об'єкти, які Росія видає за місця виготовлення брудної бомби.

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Російська ФедераціяКитайІндіяСергей Шойгу