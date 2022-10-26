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Не может остановиться. Шойгу рассказал о "грязной бомбе" министрам Китая и Индии

Фото: министр обороны Росии Сергей Шойгу и министр обороны Китая Вэй Фэнхэ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Министр обороны Росии Сергей Шойгу провел очередные разговоры с коллегами из Китая и Индии, которым рассказал о якобы подготовке Украиной "провокаций" с использованием некой "грязной бомбы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

Так, сегодня Шойгу побеседовал по видео-конференц-связи с министром обороны Китая генерал-полковником Вэй Фэнхэ, а такоже министром обороны Индии Раджнатхом Сингхой.

В сообщении указано, что собеседники обсудили ситуацию в Украине. Также Шойгу довел свою "озабоченность" по поводу неких провокаций с применением так называемой "грязной бомбы".

"Грязная бомба" Шойгу

23 октября министр обороны РФ провел телефонные разговоры с коллегами из Франции, Турции, Британии и США, во время которых рассказал им о якобы подготовке Украиной "провокаций" с использованием "грязной бомбы".

Аналитики ISW считают, что таким образом, Шойгу пытался замедлить или остановить западную военную помощь Украине и ослабить НАТО.

"Предупреждения" Шойгу не убедили США, Великобританию и Францию, после чего они осудили его за попытку оклеветать Киев.

Украина официально пригласила экспертов МАГАТЭ проверить ядерные объекты, которые Россия выдает за места изготовления грязной бомбы.

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