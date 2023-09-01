Може збивати вертольоти та "Шахеди": Україна отримає антидронові системи Slinger

За його словами, компанія вела випробування систем протягом останніх трьох тижнів неподалік від Сіднея. Комплекс було створено на базі 30-мм гармати M230LF та 7,62-мм кулемета MAG58 та встановлюється на пікапі GMC Denali.

Особливості Slinger

Систему оснащено тепловізійним та нічним прицілами. А 30-мм гармата підходить для ураження транспортних засобів та інших повітряних цілей по типу гелікоптерів.

M230LF може вести вогонь одиночними пострілами у режимі 100 чи 200 пострілів за хвилину.

Як розповів Джонс, Україна отримає 110 систем, які будуть оснащені М113 і ще 50 систем з компанією під назвою "Практика". Їх буде установлено в БТР Bushmaster. Вартість однієї системи близько 170 мільйонів доларів.

"Ця технологія дійсно йде в Україну. Система жорсткого вбивства Slinger була придбана США для пожертвування Україні. Розробка лазерної технології все ще завершується, тому наразі це не розглядається", - заявив він.

Варто зауважити, що в мережі також з'явилось відео випробувань Slinger. На ньому посол України в Австралії Мирошниченко особисто керував комплексом.

Допомога Україні від Австралії

Австралія є однією із найбільших країн, яка не входить до НАТО, і надає допомогу, боєприпаси та оборонне обладнання Україні.

Зокрема, Австралія передасть Україні ще БТР Bushmaster.

Зазначимо, що австралійська оборонна компанія Electro Optic Systems уклала контракт з українським державним зовнішньоторговельним підприємством "СпецТехноЕкспорт" на постачання в Україну до ста своїх систем дистанційного озброєння (RWS).

РБК-Україна також повідомляло, що уряд Австралії застосував санкції проти російських чиновників та близько 1000 фізичних та юридичних осіб РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.