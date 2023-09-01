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Может сбивать вертолеты и "Шахеды": Украина получит антидроновые системы Slinger

Фото: Украина получит антидроновые системы Slinger (eos-aus com)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные получат антидроновые комплексы Slinger, производства австралийской компании Electro Optic Systems.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного вице-президент EOS Мэтт Джонс.

По его словам, компания вела испытания систем в течение последних трех недель недалеко от Сиднея. Комплекс был создан на базе 30 мм пушки M230LF и 7,62 мм пулемета MAG58 и устанавливается на пикапе GMC Denali.

Особенности Slinger

Система оснащена тепловизионным и ночным прицелами. А 30-мм пушка подходит для поражения транспортных средств и других воздушных целей по типу вертолетов.

M230LF может вести огонь одиночными выстрелами в режиме 100 или 200 выстрелов в минуту.

Как рассказал Джонс, Украина получит 110 систем, оснащенных М113 и еще 50 систем с компанией под названием "Практика". Они будут установлены в БТР Bushmaster. Стоимость одной системы составляет около 170 миллионов долларов.

"Эта технология действительно идет в Украину. Система жесткого убийства Slinger была приобретена США для пожертвования Украине. Разработка лазерной технологии все еще завершается, поэтому пока это не рассматривается", – заявил он.

Следует заметить, что в сети также появилось видео испытаний Slinger. На нем посол Украины в Австралии Мирошниченко лично руководил комплексом.

 

 

Помощь Украине от Австралии

Австралия является одной из крупнейших стран, не входящих в НАТО, и оказывает помощь, боеприпасы и оборудование Украины.

В частности, Австралия передаст Украине 30 БТР Bushmaster.

Отметим, что австралийская оборонная компания Electro Optic Systems заключила контракт с украинским государственным внешнеторговым предприятием "СпецТехноЭкспорт" на поставку в Украину в сотню своих систем дистанционного вооружения (RWS).

РБК-Украина также сообщало, что правительство Австралии применило санкции против российских чиновников и около 1000 физических и юридических лиц РФ.

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