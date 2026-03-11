Може замінити людей? У Мінцифри пояснили, чи дійсно ШІ відбирає роботу спеціалістів

Головне: ШІ не замінює, а доповнює : алгоритми "перехоплюють" рутинну перевірку даних, але фінальне рішення та відповідальність залишаються за людиною.

Чи може ШІ замінити людей у певних галузях

Експерт розповів, що сьогодні кількість послуг у державі постійно зростає.

"Сформулюймо інакше. ШІ не замінює людей, він змінює підхід до роботи. Люди нікуди не зникнуть - вони просто адаптуються до нових реалій, де процеси стають ефективнішими", - пояснив Цьвок.

Він додав також, що "казати про масові звільнення - некоректно".

"Сьогодні світовий стандарт використання ШІ передбачає, що фінальне рішення - завжди за людиною", - повідомив спеціаліст.

Тобто "алгоритм не дає 100% упевненості (особливо там, де ціна помилки висока)".

"ШІ бере на себе величезний обсяг рутини та готує попереднє рішення. А людина перевіряє - окей це, чи ні", - поділився представник Мінцифри.

Прикладом, на його думку, може бути медична сфера.

"У медицині ШІ може проаналізувати тисячі рентгенівських знімків, але діагноз ставить лікар", - пояснив Цьвок.

Водночас він визнав один "цікавий факт".

"Дослідження показують, що на великих масивах даних ШІ помиляється рідше, ніж навіть супер професійний лікар. Чому? Бо людина може втомлюватися, а алгоритм - ні", - розповів фахівець.

Це "правило", за його словами, "працює в будь-якому кейсі".

"Чи то юридична експертиза, чи обробка запитів громадян. ШІ працює 24/7 з однаковою точністю. Усуваючи фактор людської втоми, але залишаючи людині роль головного контролера", - наголосив спеціаліст.

Як ШІ вже зараз спрощує процеси в державі

"Щодо ШІ треба говорити про те, що дійсно дає ефект. Має йтися про реальне спрощення внутрішніх процесів у державі й про те, щоб робити послуги для громадян легшими, швидшими та зручнішими. Тобто ми чітко розуміємо, де в державі ШІ треба, а де ні", - розповів Цьвок.

Він нагадав, що держслужбовців часто асоціюють "з великим державним бюрократичним апаратом".

"Це все - про труднощі, про величезну кількість паперів і документів", - додав спеціаліст.

Як приклад він навів процедуру цифрової експертизи нормативних актів у Мінцифри, яка раніше виглядала так: "Юрист вручну вичитував документ, наприклад, на 80 сторінок, перевіряючи кожен абзац на відповідність законам".

Тож такий процес міг тривати тижнями.

"Зараз ми використовуємо ШІ, який аналізує документ і дає свій висновок. Нам вдалося скоротити цей термін до 72 годин. Звісно, висновок переглядає людина, але алгоритм значно пришвидшив саму процедуру", - поділився Цьвок.

Другий кейс, за його словами, це "гармонізація українського законодавства з нормами ЄС".

"Це колосальна робота! Опрацювання понад 30 тисяч правових актів - необхідний крок, щоб стати частиною Євросоюзу, який вручну зайняв би десятки років. Ми працюємо над ШІ-інструментом, що миттєво перекладає та аналізує європейське законодавство", - повідомив експерт.

Третій приклад, який він навів, мета "автоматизувати 50% запитів до служби підтримки".

"Сьогодні ШІ закриває понад 90% звернень. Алгоритм відповідає майже миттєво - до 5 секунд, розуміє живу мову та контекст. Людина долучається лише в складних специфічних випадках, які ШІ не може покрити. За цей час ШІ вже опрацював понад мільйон запитів від користувачів", - розповів Цьвок.

ШІ в "Дії" закриває близько 90% звернень користувачів (інфографіка РБК-Україна)

Чим займаються люди, чиї завдання "перехоплює" ШІ

Керівник напряму ШІ Міністерства цифрової трансформації розповів, що оскільки кількість послуг у державі зростає і кількість запитів від людей збільшується, раніше довелось би "нескінченно масштабувати команду підтримки, наймаючи сотні нових людей".

"ШІ допоміг нам вийти на рівень, де жодне звернення не залишається без уваги. І при цьому не розширювати штат", - поділився він.

Якщо ж говорити про людей, то у відомстві, за його словами, "пішли шляхом того, що зараз модно називати апскілінгом та рескілінгом".

"Жодну людину не звільнили. Навпаки, фахівці пройшли трансформацію. Ті, хто раніше просто відповідав на питання, тепер стали "вчителями" (тьюторами) для нейромереж", - повідомив Цьвок.

Він нагадав, що "ШІ не може розвиватися сам по собі", тож "йому постійно потрібні нові знання та контроль".

"Тепер колишні оператори працюють менеджерами з навчання алгоритмів. Частину команди ми перенаправили на інші напрями всередині екосистеми Мінцифри. Запит на фахівців у нас величезний, тому ми просто допомогли людям опанувати нові ролі", - розповів урядовець.

Насамкінець він нагадав, що українці живуть в умовах війни, "коли ресурси обмежені, а основні кошти йдуть на потреби фронту".

"ШІ став для нас інструментом потужної допомоги та ефективності. В умовах кадрової кризи, про яку зараз усі говорять, заявляти про те, що алгоритми когось замінять, - неможливо й зовсім недоречно. Ми не замінюємо людей, ми даємо їм змогу робити важливішу роботу, поки ШІ бере на себе рутину", - підсумував фахівець.