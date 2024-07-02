Може вплинути на самопочуття. У Києві попередили про забруднення повітря через спеку

В КМДА також додають, що температура повітря у столиці сягне +32. Зокрема відповідна погода сприяє накопиченню й інших забруднюючих речовин в приземному шарі повітря.

"Медики радять не проводити багато часу на сонці, рекомендують частіше вживати воду, проводити в приміщеннях вологе прибирання", - заявили в КМДА.

Погода в Україні

Варто відзначити, що під час вчорашнього дня, 1 липня, Україна стала однією з найспекотніших країн Європи. Як відзначають синоптики, до кінця тижня очікується падіння температури.

Сьогодні ж, 2 липня, в Україні попереджають про спеку. Температура повітря сягатиме +37. Водночас в деяких областях можливі й дощі.

Зокрема про забруднення повітря у Києві попереджали й вчора.