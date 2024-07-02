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Может повлиять на самочувствие. В Киеве предупредили о загрязнении воздуха из-за жары

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В течение суток, 2 июля, в Киеве концентрация диоксида азота достигнет предельно допустимых значений. Это в свою очередь может негативно влиять на самочувствие людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации (КГГА).

В КГГА также добавляют, что температура воздуха в столице достигнет +32. В частности соответствующая погода способствует накоплению и других загрязняющих веществ в приземном слое воздуха.

"Медики советуют не проводить много времени на солнце, рекомендуют чаще употреблять воду, проводить в помещениях влажную уборку", - заявили в КГГА. 

Погода в Украине

Стоит отметить, что во время вчерашнего дня, 1 июля, Украина стала одной из самых жарких стран Европы. Как отмечают синоптики, до конца недели ожидается падение температуры. 

Сегодня же, 2 июля, в Украине предупреждают о жаре. Температура воздуха будет достигать +37. В то же время в некоторых областях возможны и дожди. 

В частности о загрязнении воздуха в Киеве предупреждали и вчера. 
 

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Киев