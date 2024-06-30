Спека в Україні б'є рекорди навіть по Європі. Де "плюси" спадуть протягом тижня

У перший день липня Україна стане однією з найспекотніших країн Європи. Температура почне спадати до кінця тижня, але повноцінним похолоданням це буде складно назвати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

Погода 1 липня

Першого липня Україна буде однією з найспекотніших країн Європи (див. карту, - ред).

"Максимальна температура повітря досягатиме 30-35° градусів, на сході та південному сході подекуди до 34-37°", - розповіла синоптик.

У західній частині України грозові дощі 1 липня місцями знизять температуру повітря на кілька градусів.

"Хоча атмосфера все ж встигне вдень розігріти повітря до 30° і навіть вище. Більш інтенсивні грозові дощі через візит атмосферного фронту пройдуть на заході в другій половині дня чи ввечері", - додала Діденко.

Але, за словми синоптика, значна частина території України 1 липня належатиме сухій погоді з високою пожежною небезпекою. У Києві буде дуже спекотно, 32-34°, сухо та без опадів.

Україна стане однією з найспекотніших країн Європи 1 липня (facebook.com/tala.didenko)

Погода 2-5 липня

Як зазначила Діденко, така "жалюча" спека ще триватиме.

"Проте 1-2 липня в західних областях, а 3-4 липня ще й на півночі України градуси збавлять оберти, спека хоча б трохи стане милосерднішою", - зазначила вона.

Втім, східна частина та південь ще залишатимуться серед дуже високих градусів, хоча, ймовірно, що 4-5 липня, за прогнозом Діденко, "полегшає" в Одеській області.