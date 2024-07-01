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Спека до +37. Синоптик дала прогроз погоди в Україні на завтра

Понеділок 01 липня 2024 14:54
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Спека до +37. Синоптик дала прогроз погоди в Україні на завтра Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 2 липня, в Україні очікується спека до +37 градусів. Проте в деяких областях прогнозуються вечірні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис синоптика Наталії Діденко в Telegram.

За її прогнозом, завтра у більшості областей максимальна температура повітря досягатиме +32 +37 градусів.

"Це найбільше стосується південної частини, сходу України та центральних областей. І в цих регіонах переважатиме суха погода з високою пожежною небезпекою", - повідомила синоптик.

При цьому у західні області завтра завітає атмосферний фронт, який послабить суттєво спеку. На заході передбачаються +23 +27 градусів.

На заході пройдуть дощі з грозами. Через значні контрасти в зоні фронту дощі переходитимуть у сильні зливи, можливі шквал та град.

У північних областях завтра ще буде спекотно, проте у Житомирській області вже стане трохи легше, +27 +29 градусів. При цьому у Київській області буде близько +30, а у Чернігівській та Сумській областях очікується +31 +33 градуси.

За прогнозом синоптиків, у Житомирській та Київській областях ввечері очікуються короткочасні грозові дощі.

В Україні переважатиме південно-західний вітер, у західних областях поміняється на північно-західний, може бути рвучким.

Погода у Києві

У Києві завтра максимальна температура повітря трохи осяде, буде близько +30 градусів. При цьому у вівторок у столиці буде сухо, проте посилиться вітер. Крім того, ввечері можливий короткочасний грозовий дощ.

Нагадаємо, сьогоднішня спека в Україні стане однією з рекордних не лише по країні, а й у Європі. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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