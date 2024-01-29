Може спалахнути пожежа. Українцям нагадали, як безпечно використовувати генератори

Українцям нагадали, як безпечно використовувати бензинові та дизельні генератори, щоб уникнути пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Рятувальники закликають використовувати лише сертифіковані генератори та купувати їх у ліцензованих магазинах.

Розміщувати генератори потрібно ззовні будівлі, бажано під навісом або в технічному приміщенні з вентиляцією. Відстань до стін, вікон та авто повинна бути на менше 6 метрів. Генератор необхідно встановлювати на рівному надійному майданчику.

Як безпечно використовувати

Запускати та використовувати генератор потрібно згідно з інструкцією.

Перед пуском генератора необхідно перевірити стан електропроводки, усунути пошкодження. Електричні елементи генератора повинні бути заземлені, необхідно уникати контакту силових контурів генератора з водою та іншими предметами.

Генератор не бажано вмикати під час підвищеної вологості, під час дощу або снігу.

Підтікання палива, мастила або сторонні звуки свідчать про несправність, негайно вимкніть електрогенератор та знеструмте його.

Заборонено під час використання генераторів: змінювати конструкцію генераторів, розміщувати його у замкнутому приміщенні, палити біля генератора, відкривати кришку бака чи заправляти під час роботи, змішувати різні види мастила та палива та перевищувати максимально допустимий струм вихідного роз’єму генератора.

Під час загоряння генератора потрібно звернутися на лінію 101, знеструмити генератор. У разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби.

Ситуація зі світлом в Україні

Станом на сьогодні ситуація зі світлом в Україні стабільна, але через постійні російські обстріли у прифронтових регіонах спостерігаються перебої.

Так, 2 січня через ракетну атаку у Києві в кількох районах були відключення світла та води. Пізніше стало відомо, що у столиці було пошкоджено повітряну лінію, були знеструмлені 259 тисяч споживачів.

У Київській області через обстріли 2 січня було знеструмлено високовольтні лінії. Також знеструмлювалося обладнання підстанції. Окрім цього, були тимчасові порушення у роботі ГЕС.