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Может вспыхнуть пожар. Украинцам напомнили, как безопасно использовать генераторы

Украина, Понедельник 29 января 2024 02:41
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Может вспыхнуть пожар. Украинцам напомнили, как безопасно использовать генераторы Фото: украинцам напомнили, как безопасно использовать генераторы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцам напомнили, как безопасно использовать бензиновые и дизельные генераторы во избежание пожара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Спасатели призывают использовать только сертифицированные генераторы и покупать их в лицензированных магазинах.

Размещать генераторы нужно снаружи здания, желательно под навесом или в техническом помещении с вентиляцией. Расстояние до стен, окон и авто должно быть менее 6 метров. Генератор необходимо устанавливать на ровной надежной площадке.

Как безопасно использовать

  • Запускать и использовать генератор следует согласно инструкции.
  • Перед пуском генератора необходимо проверить состояние электропроводки, устранить повреждение. Электрические элементы генератора должны быть заземлены, следует избегать контакта силовых контуров генератора с водой и другими предметами.
  • Генератор не желательно включать во время повышенной влажности, дождя или снега.
  • Подтекание топлива, масла или посторонние звуки свидетельствует о неисправности, немедленно выключите электрогенератор и обесточьте его.

Запрещается при использовании генераторов: изменять конструкцию генераторов, размещать его в замкнутом помещении, курить возле генератора, открывать крышку бака или заправлять во время работы, смешивать разные виды смазки и топлива и превышать максимально допустимый ток выходного разъема генератора.

Во время возгорания генератора следует обратиться на линию 101, обесточить генератор. При необходимости вызвать другие аварийно-спасательные службы.

Может вспыхнуть пожар. Украинцам напомнили, как безопасно использовать генераторы

Ситуация со светом в Украине

На сегодня ситуация со светом в Украине стабильная, но из-за постоянных российских обстрелов в прифронтовых регионах наблюдаются перебои.

Так, 2 января из-за ракетной атаки в Киеве в нескольких районах были отключения света и воды. Позже стало известно, что в столице была повреждена воздушная линия, были обесточены 259 тысяч потребителей.

В Киевской области из-за обстрелов 2 января были обесточены высоковольтные линии. Также обесточивалось оборудование подстанции. Кроме того, были временные нарушения в работе ГЭС.

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ГСЧС генератор Пожар
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