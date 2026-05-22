"Може ще Сігал?": Сибіга висміяв вимоги Кремля зробити Шредера переговірником від Європи

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відкинув ідею Кремля щодо участі колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера у переговорах. Заодно він висміяв підхід Москви до підбору посередників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-брифінг Андрія Сибіги для медіа.
На питання про можливих переговірників з боку Європи Сибіга відповів чітко:
"Але це точно не Шредер. І я зразу на упередження, щоб росіяни більше не пропонували, там Жерар Депардьє, Стівен Сігал, не знаю, може Орбана ще притягнуть в переговорники з їхнього боку", - заявив міністр.
Конкретних імен офіційних кандидатів він не назвав - дипломатичний процес ще триває.
Сибіга пояснив, що питання формату представництва досі обговорюється. Варіанти - група країн, група лідерів або якийсь окремий механізм. Президент України Володимир Зеленський найближчим часом обговорюватиме це в різних форматах, зокрема у форматі І3.
Головна вимога - швидкість і чіткі завдання. "Це не повинно бути затяжним", - наголосив він.
Окремо Сибіга попередив проти індивідуальних контактів лідерів з главою Кремля Владіміром Путіним. Після пропозиції України щодо формату посередництва надійшло кілька звернень у стилі "а давайте я".
"Так не повинно бути. Це слабкість, це розділення Європи. Власне, цього чекає і Путін, аби почали до нього звертатися окремі лідери чи представники", - сказав Сибіга.
На його думку, Європа має виступати єдиним голосом. І у неї є для цього реальні важелі - санкції та заморожені активи.
Також Сибіга підкреслив: усі параметри ролі Європи у мирному процесі визначатимуться разом з Україною. Без неї цей процес просто неможливий.
Нагадаємо, Кремль пропонував залучити Шредера - колишнього канцлера Німеччини та давнього друга Путіна - як посередника у можливих переговорах.
