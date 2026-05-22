"Може ще Сігал?": Сибіга висміяв вимоги Кремля зробити Шредера переговірником від Європи

"Точно не Шредер"

На питання про можливих переговірників з боку Європи Сибіга відповів чітко:

"Але це точно не Шредер. І я зразу на упередження, щоб росіяни більше не пропонували, там Жерар Депардьє, Стівен Сігал, не знаю, може Орбана ще притягнуть в переговорники з їхнього боку", - заявив міністр.

Конкретних імен офіційних кандидатів він не назвав - дипломатичний процес ще триває.

Сибіга пояснив, що питання формату представництва досі обговорюється. Варіанти - група країн, група лідерів або якийсь окремий механізм. Президент України Володимир Зеленський найближчим часом обговорюватиме це в різних форматах, зокрема у форматі І3.

Головна вимога - швидкість і чіткі завдання. "Це не повинно бути затяжним", - наголосив він.

Окремо Сибіга попередив проти індивідуальних контактів лідерів з главою Кремля Владіміром Путіним. Після пропозиції України щодо формату посередництва надійшло кілька звернень у стилі "а давайте я".

"Так не повинно бути. Це слабкість, це розділення Європи. Власне, цього чекає і Путін, аби почали до нього звертатися окремі лідери чи представники", - сказав Сибіга.

На його думку, Європа має виступати єдиним голосом. І у неї є для цього реальні важелі - санкції та заморожені активи.

Також Сибіга підкреслив: усі параметри ролі Європи у мирному процесі визначатимуться разом з Україною. Без неї цей процес просто неможливий.