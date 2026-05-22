"Может еще Сигал?": Сибига высмеял требования Кремля сделать Шредера переговорщиком от Европы

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отверг идею Кремля относительно участия бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в переговорах. Заодно он высмеял подход Москвы к подбору посредников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-брифинг Андрея Сибиги для медиа.
На вопрос о возможных переговорщиках со стороны Европы Сибига ответил четко:
"Но это точно не Шредер. И я сразу на предупреждение, чтобы россияне больше не предлагали, там Жерар Депардье, Стивен Сигал, не знаю, может Орбана еще привлекут в переговорщики с их стороны", - заявил министр.
Конкретных имен официальных кандидатов он не назвал - дипломатический процесс еще продолжается.
Сибига пояснил, что вопрос формата представительства до сих пор обсуждается. Варианты - группа стран, группа лидеров или какой-то отдельный механизм. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время будет обсуждать это в разных форматах, в частности в формате І3.
Главное требование - скорость и четкие задачи. "Это не должно быть затяжным", - подчеркнул он.
Отдельно Сибига предупредил против индивидуальных контактов лидеров с главой Кремля Владимиром Путиным. После предложения Украины относительно формата посредничества поступило несколько обращений в стиле "а давайте я".
"Так не должно быть. Это слабость, это разделение Европы. Собственно, этого ждет и Путин, чтобы начали к нему обращаться отдельные лидеры или представители", - сказал Сибига.
По его мнению, Европа должна выступать единым голосом. И у нее есть для этого реальные рычаги - санкции и замороженные активы.
Также Сибига подчеркнул: все параметры роли Европы в мирном процессе будут определяться вместе с Украиной. Без нее этот процесс просто невозможен.
Напомним, Кремль предлагал привлечь Шредера - бывшего канцлера Германии и давнего друга Путина - в качестве посредника в возможных переговорах.
Тем временем министры иностранных дел ЕС планируют обсудить кандидатов на роль переговорщика с Россией. По данным издания Financial Times, в списке появилось новое имя.