Може бути на руці чи взутті. Українців просять носити з собою одну важливу річ

Носіння світловідбивачів на одязі у темно пору доби необхідне для всіх пішоходів. Вони напряму впливають на їх безпеку. Завдяки ним водій може вчасно помітити людину, щоб зменшити швидкість чи зупинити авто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.
"Виділити себе на дорозі яскравими флікерами дуже легко, слід розмістити їх: на руці, наплічнику, одязі чи взутті. Як вам зручно, аби бути помітними для інших учасників дорожнього руху", - зазначили правоохоронці.
Також у поліції нагадали, що:
"Засвітись у темряві - подбай про безпеку", - наголосили у поліції.
Правоохоронці постійно нагадають про необхідність носити флікер під час темної пори доби. Така потреба виникає не лише восени та взимку, коли темніти починає раніше, однак і восени, і влітку.
Важливо пам'ятати, що велосипедистам без ліхтариків і світловідбивачів в Україні загрожують штрафи.
Також раніше ми розповідали про те, як ви можете покращити якість ваших фар, щоб збільшити "видимість" у темну пору доби.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.