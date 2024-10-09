UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Може бути на руці чи взутті. Українців просять носити з собою одну важливу річ

Фото: вулиця Києва під час відключення світла (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Носіння світловідбивачів на одязі у темно пору доби необхідне для всіх пішоходів. Вони напряму впливають на їх безпеку. Завдяки ним водій може вчасно помітити людину, щоб зменшити швидкість чи зупинити авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.

"Виділити себе на дорозі яскравими флікерами дуже легко, слід розмістити їх: на руці, наплічнику, одязі чи взутті. Як вам зручно, аби бути помітними для інших учасників дорожнього руху", - зазначили правоохоронці.

Також у поліції нагадали, що:

  • 25-30 метрів - це відстань, за якої пішохід стає видимим для водія автомобіля з увімкненим ближнім світлом фар;
  • 130-150 метрів - саме на цій відстані пішохода з флікером може побачити водій;
  • водії, які їдуть, використовуючи фари дальнього світла, ця відстань сягає до 400 метрів.

"Засвітись у темряві - подбай про безпеку", - наголосили у поліції.

Правоохоронці постійно нагадають про необхідність носити флікер під час темної пори доби. Така потреба виникає не лише восени та взимку, коли темніти починає раніше, однак і восени, і влітку.

Важливо пам'ятати, що велосипедистам без ліхтариків і світловідбивачів в Україні загрожують штрафи.

Також раніше ми розповідали про те, як ви можете покращити якість ваших фар, щоб збільшити "видимість" у темну пору доби.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Поліція Києва