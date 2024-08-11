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Безпека на дорозі. В поліції нагадали про важливість використання флікерів

Неділя 11 серпня 2024 15:00
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Безпека на дорозі. В поліції нагадали про важливість використання флікерів Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У темну пору доби учасникам дорожнього руху необхідно використовувати флікери, щоб бути більш помітними для водіїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Патрульної поліції України.

У темряві учасники дорожнього руху стають майже невидимими, що робить їх вразливими. Щоб забезпечити свою безпеку, важливо використовувати світловідбивачі, які можуть суттєво збільшити видимість пішоходів для водіїв. Наприклад:

  • пішохід, який використовує світловідбивачі, може бути помічений водієм автомобіля з увімкненим ближнім світлом фар на відстані 25-30 метрів;
  • якщо пішохід використовує флікер, ця відстань може зрости до 130-150 метрів;
  • для водіїв, які їдуть з дальнім світлом фар, видимість може досягати до 400 метрів.

Найефективнішими для відображення світла є рухомі частини тіла, такі як кінцівки, суглоби і тулуб. Статистика показує, що точність реакції водіїв на пішоходів з світловідбивачами на ногах та тулубі становить 64%, лише на тулубі - 53%, і на ногах - 50%. Для пішоходів у звичайному одязі точність реакції водіїв знижується до 33%.

Щоб підвищити свою видимість на дорозі, рекомендується носити верхній одяг світлих кольорів, а ще краще білих або жовтих, використовувати жилети зі світловідбивачами, одягати на домашніх улюбленців нашийники, що світяться, або одяг зі світловідбивачами, а також під час руху дорогою включати ліхтарик на телефоні.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про варіанти світловідбивних аксесуарів, які можуть уберегти життя на дорогах.

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