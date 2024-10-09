RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Может быть на руке или обуви. Украинцев просят носить с собой одну важную вещь

Фото: улица Киева при отключении света (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Ношение светоотражателей на одежде в темное время суток необходимо для всех пешеходов. Они напрямую влияют на их безопасность. Благодаря им водитель может вовремя заметить человека, чтобы снизить скорость или остановить авто.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на патрульную полицию Киева.

"Выделить себя на дороге яркими фликерами очень легко, следует разместить их: на руке, рюкзаке, одежде или обуви. Как вам удобно, чтобы быть заметными для других участников дорожного движения", - отметили правоохранители.

Также в полиции напомнили, что:

  • 25-30 метров - это расстояние, при котором пешеход становится видимым для водителя автомобиля с включенным ближним светом фар;
  • 130-150 метров - именно на этом расстоянии пешехода с фликером может увидеть водитель;
  • водители, которые едут, используя фары дальнего света, это расстояние достигает 400 метров.

"Засветись в темноте - позаботься о безопасности", - подчеркнули в полиции.

Правоохранители постоянно напомнят о необходимости носить фликер во время темного времени суток. Такая потребность возникает не только осенью и зимой, когда темнеть начинает раньше, но и осенью, и летом.

Важно помнить, что велосипедистам без фонариков и световотражателей в Украине грозят штрафы.

Также мы рассказывали о том, как вы можете улучшить качество ваших фар, чтобы увеличить "видимость" в темное время суток.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полиция Киева