Может быть на руке или обуви. Украинцев просят носить с собой одну важную вещь

"Выделить себя на дороге яркими фликерами очень легко, следует разместить их: на руке, рюкзаке, одежде или обуви. Как вам удобно, чтобы быть заметными для других участников дорожного движения", - отметили правоохранители.

Также в полиции напомнили, что:

25-30 метров - это расстояние, при котором пешеход становится видимым для водителя автомобиля с включенным ближним светом фар;

- это расстояние, при котором пешеход становится видимым для водителя автомобиля с включенным ближним светом фар; 130-150 метров - именно на этом расстоянии пешехода с фликером может увидеть водитель;

- именно на этом расстоянии пешехода с фликером может увидеть водитель; водители, которые едут, используя фары дальнего света, это расстояние достигает 400 метров.

"Засветись в темноте - позаботься о безопасности", - подчеркнули в полиции.

Правоохранители постоянно напомнят о необходимости носить фликер во время темного времени суток. Такая потребность возникает не только осенью и зимой, когда темнеть начинает раньше, но и осенью, и летом.

Важно помнить, что велосипедистам без фонариков и световотражателей в Украине грозят штрафы.