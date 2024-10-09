Может быть на руке или обуви. Украинцев просят носить с собой одну важную вещь
Ношение светоотражателей на одежде в темное время суток необходимо для всех пешеходов. Они напрямую влияют на их безопасность. Благодаря им водитель может вовремя заметить человека, чтобы снизить скорость или остановить авто.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на патрульную полицию Киева.
"Выделить себя на дороге яркими фликерами очень легко, следует разместить их: на руке, рюкзаке, одежде или обуви. Как вам удобно, чтобы быть заметными для других участников дорожного движения", - отметили правоохранители.
Также в полиции напомнили, что:
- 25-30 метров - это расстояние, при котором пешеход становится видимым для водителя автомобиля с включенным ближним светом фар;
- 130-150 метров - именно на этом расстоянии пешехода с фликером может увидеть водитель;
- водители, которые едут, используя фары дальнего света, это расстояние достигает 400 метров.
"Засветись в темноте - позаботься о безопасности", - подчеркнули в полиции.
Правоохранители постоянно напомнят о необходимости носить фликер во время темного времени суток. Такая потребность возникает не только осенью и зимой, когда темнеть начинает раньше, но и осенью, и летом.
Важно помнить, что велосипедистам без фонариков и световотражателей в Украине грозят штрафы.
Также мы рассказывали о том, как вы можете улучшить качество ваших фар, чтобы увеличить "видимость" в темное время суток.
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