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Может быть на руке или обуви. Украинцев просят носить с собой одну важную вещь

Среда 09 октября 2024 20:55
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Может быть на руке или обуви. Украинцев просят носить с собой одну важную вещь Фото: улица Киева при отключении света (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Ношение светоотражателей на одежде в темное время суток необходимо для всех пешеходов. Они напрямую влияют на их безопасность. Благодаря им водитель может вовремя заметить человека, чтобы снизить скорость или остановить авто.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на патрульную полицию Киева.

"Выделить себя на дороге яркими фликерами очень легко, следует разместить их: на руке, рюкзаке, одежде или обуви. Как вам удобно, чтобы быть заметными для других участников дорожного движения", - отметили правоохранители.

Также в полиции напомнили, что:

  • 25-30 метров - это расстояние, при котором пешеход становится видимым для водителя автомобиля с включенным ближним светом фар;
  • 130-150 метров - именно на этом расстоянии пешехода с фликером может увидеть водитель;
  • водители, которые едут, используя фары дальнего света, это расстояние достигает 400 метров.

"Засветись в темноте - позаботься о безопасности", - подчеркнули в полиции.

Правоохранители постоянно напомнят о необходимости носить фликер во время темного времени суток. Такая потребность возникает не только осенью и зимой, когда темнеть начинает раньше, но и осенью, и летом.

Важно помнить, что велосипедистам без фонариков и световотражателей в Украине грозят штрафы.

Также мы рассказывали о том, как вы можете улучшить качество ваших фар, чтобы увеличить "видимость" в темное время суток.

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Полиция Киева
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