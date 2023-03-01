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Може бути гучно. Жителів Київської області попередили про вибухи

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Вишгород, Середа 01 березня 2023 09:24
Може бути гучно. Жителів Київської області попередили про вибухи Фото: у Київській області сьогодні можуть пролунати вибухи (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Київській області, зокрема на околицях столиці, сьогодні можуть пролунати вибухи. Жителів попередили та закликали не панікувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

"У Вишгородському районі може бути чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Місцевих мешканців попередили, що у регіоні проведуть планові роботи.

Нагадаємо, сьогодні вночі Росія знову атакувала Україну дронами-камікадзе. "Шахеди" запустили з півночі, їх зафіксували у декількох регіонах України, зокрема у Полтавській та Київській областях.

Повітряні сили повідомили, що в ніч на 1 березня бійці ППО збили всі чотири безпілотники, які випустила РФ.

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