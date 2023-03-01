У Полтавській області збили до п'яти ворожих БПЛА, - ОВА

Російські окупанти ввечері 28 лютого атакували Полтавську область з дронів. Згодом пролунало декілька вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

"Звуки, які чули жителі, - робота ППО", - вказав посадовець. Водночас Лунін розповів, що українські захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат. "Повітряна тривога триває! Залишаємося в укриттях та зберігаємо спокій! Віримо в ЗСУ", - додав глава ОВА. Оновлено (00:45) За словами керівника області, попередньо відомо про збиття до 5 ворожих БПЛА. Наразі інформація уточнюється.