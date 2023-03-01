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ППО вночі знищила чотири "Шахеди", якими ворог атакував з півночі

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Київ, Середа 01 березня 2023 09:02
ППО вночі знищила чотири "Шахеди", якими ворог атакував з півночі Фото: ППО вночі знищила чотири "Шахеди", якими ворог атакував з півночі (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українська ППО вночі збила чотири іранські дрони-камікадзе. Їх росіяни запустили з північного напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч з 28 лютого на 1 березня ворог атакував Україну з північного напрямку ударними безпілотниками типу "Шахед". Усі чотири БПЛА-камікадзе знищено силами та засобами протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні вночі у низці областей оголошували повітряну тривогу через запуск ворожих БПЛА.

Додамо, після чого в Полтавській області чули вибухи. Як згодом повідомив керівник області Дмитро Лунін, місцеві жителі чули звуки збиття ворожих дронів.

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дрони ПВО Воздушные силы Украины
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ППО вночі знищила чотири "Шахеди", якими ворог атакував з півночі
ППО вночі знищила чотири "Шахеди", якими ворог атакував з півночі
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