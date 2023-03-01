Может быть громко. Жителей Киевской области предупредили о взрывах

В Киевской области, в том числе в окрестностях столицы, сегодня могут прогреметь взрывы. Жителей предупредили и призвали не паниковать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.

"В Вышгородском районе могут быть слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Местных жителей предупредили, что в регионе проведут плановые работы.

Напомним, сегодня ночью Россия снова атаковала Украину дронами-камикадзе. "Шахеды" запустили с севера, их зафиксировали в нескольких регионах Украины, в частности в Полтавской и Киевской областях.

Воздушные силы сообщили, что в ночь на 1 марта бойцы ПВО сбили все четыре беспилотника, выпущенных РФ.

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