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Може бути гучно. В Івано-Франківській області проведуть військові навчання

Фото: жителі Івано-Франківської області можуть чути вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Жителі Івано-Франківської області у п'ятницю, 12 травня, можуть чути вибухи. Вони будуть пов'язані з навчаннями військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільницю Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук у Telegram.

Вона попередила, що в області може бути гучно, оскільки військові продовжать тренування.

"Наші військові проводять навчання. Коли почуєте вибухи в час, коли немає повітряної тривоги, зберігайте спокій", - зазначила вона.

Нагадаємо, сьогодні у центрі окупованого Мелітополя пролунав вибух, наразі причини інциденту невідомі.

Також в ніч на 12 травня вибухи чули у Херсоні, Краматорську та Запоріжжі. Поки влада та військові не повідомляли про причини вибухів.

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