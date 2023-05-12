Може бути гучно. В Івано-Франківській області проведуть військові навчання

Вона попередила, що в області може бути гучно, оскільки військові продовжать тренування.

"Наші військові проводять навчання. Коли почуєте вибухи в час, коли немає повітряної тривоги, зберігайте спокій", - зазначила вона.

Нагадаємо, сьогодні у центрі окупованого Мелітополя пролунав вибух, наразі причини інциденту невідомі.

Також в ніч на 12 травня вибухи чули у Херсоні, Краматорську та Запоріжжі. Поки влада та військові не повідомляли про причини вибухів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.