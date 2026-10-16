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Може не бути 24 години: у міськраді Луцька пояснили ситуацію з електроенергією та водою

14:58 16.10.2026 Пт
3 хв
aimg Ірина Костенко
Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)

Ситуація в Луцьку з електропостачанням після ворожих атак залишається складною.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію секретаря Луцької міської ради Андрія Разумовського у Facebook.

Ситуація з електропостачанням в Луцьку

Посадовець розповів, що в Луцьку - "складна друга доба". Стабільне електропостачання в місті - наразі відсутнє.

"Будемо сподіватися, що найближчим часом світло відновлять. Але я думаю, що треба готуватися на 24 години щонайменше. Щоб бути готовими", - зауважив він.

Якщо електропостачання повернуть раніше, за словами Разумовського, буде добре. Але все ж таки місцевим мешканцям варто підготуватись і до іншого сценарію.

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Що відбувається в місті з водопостачанням

Система водовідведення (каналізаційні стоки), за даними секретаря міськради, працює. Воду подають до всіх об'єктів.

Однак через відсутність електроенергії тиск у мережі - знижений.

Через це мешканці багатоповерхових будинків (вище 2-3 поверхів) можуть залишатися без води.

Разумовський порадив містянам звертатися до сусідів або голів ОСББ, щоб дізнатися про можливість набрати воду з кранів на нижніх поверхах будинків.

Чи працюють комунальні заклади й транспорт

Секретар Луцької міської ради повідомив, що школи, лікарні, котельні, водоканал та інші комунальні служби продовжують роботу завдяки генераторам.

"Якщо ситуація не покращиться, будемо запускати "пункти незламності", - визнав він.

Тим часом електротранспорт міста поки що не курсує. Рух тролейбусів відновлять після повернення електропостачання.

Нагадаємо, вночі 16 жовтня РФ вкотре вдарила дронами по енергооб'єктах у кількох областях України. В низці регіонів почалися аварійні відключення світла.

Луцьк повністю залишився без електрики, а Ковель - ще й без води (через знеструмлення насосної станції).

Тим часом у Маневичах на Волині попередили про можливу аварію на одному з підприємств селища з викидом аміаку в повітря.

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