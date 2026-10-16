Може не бути 24 години: у міськраді Луцька пояснили ситуацію з електроенергією та водою

Ситуація в Луцьку з електропостачанням після ворожих атак залишається складною.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію секретаря Луцької міської ради Андрія Разумовського у Facebook.
Посадовець розповів, що в Луцьку - "складна друга доба". Стабільне електропостачання в місті - наразі відсутнє.
"Будемо сподіватися, що найближчим часом світло відновлять. Але я думаю, що треба готуватися на 24 години щонайменше. Щоб бути готовими", - зауважив він.
Якщо електропостачання повернуть раніше, за словами Разумовського, буде добре. Але все ж таки місцевим мешканцям варто підготуватись і до іншого сценарію.
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Система водовідведення (каналізаційні стоки), за даними секретаря міськради, працює. Воду подають до всіх об'єктів.
Однак через відсутність електроенергії тиск у мережі - знижений.
Через це мешканці багатоповерхових будинків (вище 2-3 поверхів) можуть залишатися без води.
Разумовський порадив містянам звертатися до сусідів або голів ОСББ, щоб дізнатися про можливість набрати воду з кранів на нижніх поверхах будинків.
Секретар Луцької міської ради повідомив, що школи, лікарні, котельні, водоканал та інші комунальні служби продовжують роботу завдяки генераторам.
"Якщо ситуація не покращиться, будемо запускати "пункти незламності", - визнав він.
Тим часом електротранспорт міста поки що не курсує. Рух тролейбусів відновлять після повернення електропостачання.
Нагадаємо, вночі 16 жовтня РФ вкотре вдарила дронами по енергооб'єктах у кількох областях України. В низці регіонів почалися аварійні відключення світла.
Луцьк повністю залишився без електрики, а Ковель - ще й без води (через знеструмлення насосної станції).
Тим часом у Маневичах на Волині попередили про можливу аварію на одному з підприємств селища з викидом аміаку в повітря.