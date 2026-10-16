Может не быть 24 часа: в горсовете Луцка объяснили ситуацию с электроэнергией и водой

Ситуация с электроснабжением в Луцке

Чиновник рассказал, что в Луцке - "сложные вторые сутки". Стабильное электроснабжение в городе - пока что отсутствует.

"Будем надеяться, что в ближайшее время свет восстановят. Но я думаю, что нужно готовиться на 24 часа как минимум. Чтобы быть готовыми", - отметил он.

Если электроснабжение вернут раньше, по словам Разумовского, будет хорошо. Но все же местным жителям стоит подготовиться и к другому сценарию.

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Что происходит в городе с водоснабжением

Система водоотведения (канализационные стоки), по данным секретаря горсовета, работает. Воду подают ко всем объектам.

Однако из-за отсутствия электроэнергии давление в сети - снижено.

Поэтому жильцы многоэтажных домов (выше 2-3 этажей) могут оставаться без воды.

Разумовский посоветовал горожанам обращаться к соседям или главам ОСМД, чтобы узнать о возможности набрать воду из кранов на нижних этажах домов.

Работают ли коммунальные заведения и транспорт

Секретарь Луцкого городского совета сообщил, что школы, больницы, котельные, водоканал и другие коммунальные службы продолжают работу благодаря генераторам.

"Если ситуация не улучшится, будем запускать "пункты несокрушимости", - признал он.

Тем временем электротранспорт города пока что не курсирует. Движение троллейбусов возобновят по возвращении электроснабжения.