МОЗ завершило перевірку всіх ВЛК в Києві: головні проблеми

Міністерство охорони здоров'я провело перевірку роботи 10 позаштатних військово-лікарських комісій у Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
"На виконання рішень РНБО та наказу МОЗ від 1 березня 2024 року №354 було перевірено роботу 10 позаштатних військово-лікарських комісій при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки у місті Києві", - сказано у повідомленні.
Під час перевірки було виявлено низку питань, які необхідно пропрацювати для удосконалення роботи ВЛК:
Після перевірки Київська військова адміністрація спільно з ТЦК мають провести оцінку навантаження на роботу ВЛК та за потреби визначити додаткові заклади охорони здоров’я для проведення медичних оглядів військовозобов’язаних або продовження графіків роботи ВЛК.
ВЛК наразі знаходяться чи не на тому ж рівні скандальності та корупційності, ніж колишні військкомати. Є багато історій, як за хабар там можна отримати будь-яку довідку про непридатність. Тому влада вирішила реформувати ВЛК. Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна.
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що військово-лікарські комісії у країні працюють неякісно. Він зазначав, що влада підготує рішення для того, щоб виправити такі проблеми.
У вересні Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо реформи військово-лікарських експертиз в Збройних силах України.
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