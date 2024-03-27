МОЗ завершило перевірку всіх ВЛК в Києві: головні проблеми

"На виконання рішень РНБО та наказу МОЗ від 1 березня 2024 року №354 було перевірено роботу 10 позаштатних військово-лікарських комісій при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки у місті Києві", - сказано у повідомленні.

Під час перевірки було виявлено низку питань, які необхідно пропрацювати для удосконалення роботи ВЛК:

черги військовозобов’язаних. У частині ВЛК організовано запис лише на перший візит, далі управління чергою в закладі здійснюється в порядку живої черги, хаотично;

графік роботи комісій не є оптимальним - здебільшого з 8.00-9.00 до 14.30-16.00 у будні;

випадки направлення на дообстеження, які видає лікар, вирішуючи це одноосібно, без погодження з головою ВЛК;

труднощі у лікарів, які нещодавно працюють у складі ВЛК, з встановленням певних діагнозів військовозобов’язаним;

через брак досвіду членів комісії трапляються недоліки у веденні документації; трапляються випадки, коли в експертних документах зазначаються клінічні діагнози, а не експертні;

залишається велика кількість паперових документів з перенесенням однакових відомостей з документа в документ;

виявлені невідповідності щодо норм роботи спеціалістів: одночасно здійснюється огляд військовозобов’язаних у спільному кабінеті (хірург, дерматолог, офтальмолог);

у багатьох комісіях проводиться одночасно огляд приписників і військовозобов’язаних, що зумовлює додаткове навантаження.

Після перевірки Київська військова адміністрація спільно з ТЦК мають провести оцінку навантаження на роботу ВЛК та за потреби визначити додаткові заклади охорони здоров’я для проведення медичних оглядів військовозобов’язаних або продовження графіків роботи ВЛК.

Реформа військово-лікарських комісій в Україні

ВЛК наразі знаходяться чи не на тому ж рівні скандальності та корупційності, ніж колишні військкомати. Є багато історій, як за хабар там можна отримати будь-яку довідку про непридатність. Тому влада вирішила реформувати ВЛК. Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що військово-лікарські комісії у країні працюють неякісно. Він зазначав, що влада підготує рішення для того, щоб виправити такі проблеми.

У вересні Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо реформи військово-лікарських експертиз в Збройних силах України.

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