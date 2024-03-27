Минздрав завершил проверку всех ВВК в Киеве: главные проблемы

Министерство здравоохранения провело проверку работы 10 внештатных военно-врачебных комиссий в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
"Во исполнение решений СНБО и приказа Минздрава от 1 марта 2024 года №354 была проверена работа 10 внештатных военно-врачебных комиссий при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки в городе Киеве", - говорится в сообщении.
В ходе проверки был выявлен ряд вопросов, которые необходимо проработать для усовершенствования работы ВВК:
После проверки Киевская военная администрация совместно с ТЦК должна провести оценку нагрузки на работу ВВК и при необходимости определить дополнительные учреждения здравоохранения для проведения медицинских осмотров военнообязанных или продолжения графиков работы ВВК.
ВЛК сейчас находятся едва ли не на том же уровне скандальности и коррупционности, чем бывшие военкоматы. Есть много историй, как за взятку там можно получить любую справку о негодности. Поэтому власти решили реформировать ВВК. Детальнее об этом читайте в материале РБК-Украина.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что военно-врачебные комиссии в стране работают некачественно. Он отмечал, что власти подготовят решение для того, чтобы устранить такие проблемы.
В сентябре Зеленский ввел в действие решение СНБО по реформе военно-врачебных экспертиз в Вооруженных силах Украины.
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