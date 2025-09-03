МОЗ встановило чіткі норми: скільки можуть тривати уроки у школі у 2025 році

Нагадаємо, навчальний рік 2025-2026 в Україні стартував 1 вересня та триватиме до 30 червня. Школи самостійно визначають графік занять і канікул, які орієнтовно припадають на осінь, зиму, весну та літо, але дати можуть змінюватися через безпеку чи карантин.

РБК-Україна раніше розповідало, що цьогоріч 3,5 млн школярів сідають за парти, переважно очно. Навчання продовжують діти за кордоном і на тимчасово окупованих територіях. Формат занять залежить від безпеки, держава інвестує в укриття, підземні школи та шкільний транспорт.