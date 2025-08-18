Коли відпочиватимуть школярі: календар канікул на 2025-2026 рік

Навчальний рік 2025-2026 в Україні розпочнеться 1 вересня 2025 року та триватиме до 30 червня 2026 року. Школи мають автономію у плануванні освітнього процесу, тому дати канікул можуть відрізнятися навіть у межах одного міста.

Водночас на дати та тривалість канікул можуть впливати безпекова ситуація в регіоні та епідеміологічні умови. У школах з очним навчанням можливі тимчасові закриття закладів або окремих класів на карантин, що може змінити графік відпочинку учнів.

Графік канікул остаточно затверджує педагогічна рада кожної школи. Також вона визначає тривалість навчального року та форми організації занять (очна, змішана чи дистанційна).

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України скасувало наказ №1112, але його основні ідеї залишаються: адаптація навчання до умов війни через дистанційні класи, педагогічний патронаж та українознавчий компонент для дітей за кордоном. Форма навчання залежатиме від безпекової ситуації: очне у безпечних регіонах, дистанційне на прифронтових, індивідуальні заняття на окупованих територіях. Дистанційні класи мають бути окремими та мінімум на 5 учнів.

Також РБК-Україна писало, що в українських школах працює понад 1600 офіцерів Служби освітньої безпеки, які охороняють учнів, контролюють доступ до закладів, координують евакуації та проводять навчання з безпечної поведінки, створюючи безпечне та дружнє середовище для дітей