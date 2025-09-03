Минздрав установил четкие нормы: сколько могут длиться уроки в школе в 2025 году

Напомним, учебный год 2025-2026 в Украине стартовал 1 сентября и продлится до 30 июня. Школы самостоятельно определяют график занятий и каникул, которые ориентировочно приходятся на осень, зиму, весну и лето, но даты могут меняться из-за безопасности или карантина.

РБК-Украина ранее рассказывало, что в этом году 3,5 млн школьников садятся за парты, преимущественно очно. Обучение продолжают дети за рубежом и на временно оккупированных территориях. Формат занятий зависит от безопасности, государство инвестирует в укрытия, подземные школы и школьный транспорт.