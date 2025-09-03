ua en ru
МОЗ встановило чіткі норми: скільки можуть тривати уроки у школі у 2025 році

Середа 03 вересня 2025 15:11
МОЗ встановило чіткі норми: скільки можуть тривати уроки у школі у 2025 році Фото: Урок у школі (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У новому навчальному році школярі в Україні працюватимуть за санітарними правилами, які встановлює Міністерство охорони здоров’я. Вони регламентують тривалість уроків, перерв та використання технічних засобів, аби навчання не шкодило здоров’ю дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ МОЗ №2205 від 25 вересня 2020 року та зміни до нього.

Скільки триватимуть уроки

Згідно з наказом тривалість занять залежить від класу:

  • 1 клас - 35 хвилин;
  • 2-4 класи - 40 хвилин;
  • 5-11(12) класи - 45 хвилин.

Здвоєні уроки допускаються лише за рішенням педради і з урахуванням віку учнів.

Перерви між заняттями

Для школярів також передбачені перерви, тривалість яких затверджена на законодавчому рівні:

  • 1-4 класи - не менше 15 хвилин;
  • 5-11(12) класи - не менше 10 хвилин;
  • велика перерва - 30 хвилин (можна замінити двома по 20 хвилин).

У середині здвоєного уроку обов’язкова активна пауза на 10 хвилин.

Домашні завдання

МОЗ також дає рекомендації щодо тривалості виконання домашніх завдань:

  • 1-2 класи - без обов’язкових завдань;
  • 3-5 класи - до 1 години;
  • 6-9 класи - до 1,5 години;
  • 10-11(12) класи - до 2 годин.

Використання технічних засобів

Тривалість роботи з комп’ютером та гаджетами обмежується:

  • 1 клас - до 10 хвилин за урок;
  • 2-4 класи - до 15 хвилин;
  • 5-7 класи - до 20 хвилин;
  • 8-9 класи - до 25 хвилин;
  • 10-11 класи - 20-30 хвилин залежно від години занять.

Після роботи з технікою учні мають виконувати вправи для очей та руханку.

Дистанційне навчання

У випадку воєнного стану або надзвичайних ситуацій діють окремі норми для онлайн-уроків. Наприклад, у 1-2 класах можна проводити не більше двох занять по 30 хвилин або трьох по 20 хвилин, а для старшої школи - до шести занять по 25 хвилин.

Нагадаємо, навчальний рік 2025-2026 в Україні стартував 1 вересня та триватиме до 30 червня. Школи самостійно визначають графік занять і канікул, які орієнтовно припадають на осінь, зиму, весну та літо, але дати можуть змінюватися через безпеку чи карантин.

РБК-Україна раніше розповідало, що цьогоріч 3,5 млн школярів сідають за парти, переважно очно. Навчання продовжують діти за кордоном і на тимчасово окупованих територіях. Формат занять залежить від безпеки, держава інвестує в укриття, підземні школи та шкільний транспорт.

