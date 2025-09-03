МОЗ встановило чіткі норми: скільки можуть тривати уроки у школі у 2025 році

У новому навчальному році школярі в Україні працюватимуть за санітарними правилами, які встановлює Міністерство охорони здоров’я. Вони регламентують тривалість уроків, перерв та використання технічних засобів, аби навчання не шкодило здоров’ю дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ МОЗ №2205 від 25 вересня 2020 року та зміни до нього.

У випадку воєнного стану або надзвичайних ситуацій діють окремі норми для онлайн-уроків. Наприклад, у 1-2 класах можна проводити не більше двох занять по 30 хвилин або трьох по 20 хвилин, а для старшої школи - до шести занять по 25 хвилин.

Після роботи з технікою учні мають виконувати вправи для очей та руханку.

Для школярів також передбачені перерви, тривалість яких затверджена на законодавчому рівні:

Здвоєні уроки допускаються лише за рішенням педради і з урахуванням віку учнів.

Нагадаємо, навчальний рік 2025-2026 в Україні стартував 1 вересня та триватиме до 30 червня. Школи самостійно визначають графік занять і канікул, які орієнтовно припадають на осінь, зиму, весну та літо, але дати можуть змінюватися через безпеку чи карантин.

РБК-Україна раніше розповідало, що цьогоріч 3,5 млн школярів сідають за парти, переважно очно. Навчання продовжують діти за кордоном і на тимчасово окупованих територіях. Формат занять залежить від безпеки, держава інвестує в укриття, підземні школи та шкільний транспорт.