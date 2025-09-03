Минздрав установил четкие нормы: сколько могут длиться уроки в школе в 2025 году

В новом учебном году школьники в Украине будут работать по санитарным правилам, которые устанавливает Министерство здравоохранения. Они регламентируют продолжительность уроков, перерывов и использование технических средств, чтобы обучение не вредило здоровью детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приказ Минздрава №2205 от 25 сентября 2020 года и изменения к нему.

В случае военного положения или чрезвычайных ситуаций действуют отдельные нормы для онлайн-уроков. Например, в 1-2 классах можно проводить не более двух занятий по 30 минут или трех по 20 минут, а для старшей школы - до шести занятий по 25 минут.

После работы с техникой ученики должны выполнять упражнения для глаз и зарядку.

Для школьников также предусмотрены перерывы, продолжительность которых утверждена на законодательном уровне:

Сдвоенные уроки допускаются только по решению педсовета и с учетом возраста учеников.

Напомним, учебный год 2025-2026 в Украине стартовал 1 сентября и продлится до 30 июня. Школы самостоятельно определяют график занятий и каникул, которые ориентировочно приходятся на осень, зиму, весну и лето, но даты могут меняться из-за безопасности или карантина.

РБК-Украина ранее рассказывало, что в этом году 3,5 млн школьников садятся за парты, преимущественно очно. Обучение продолжают дети за рубежом и на временно оккупированных территориях. Формат занятий зависит от безопасности, государство инвестирует в укрытия, подземные школы и школьный транспорт.