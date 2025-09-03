Минздрав установил четкие нормы: сколько могут длиться уроки в школе в 2025 году
В новом учебном году школьники в Украине будут работать по санитарным правилам, которые устанавливает Министерство здравоохранения. Они регламентируют продолжительность уроков, перерывов и использование технических средств, чтобы обучение не вредило здоровью детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приказ Минздрава №2205 от 25 сентября 2020 года и изменения к нему.
Сколько будут длиться уроки
Согласно приказу продолжительность занятий зависит от класса:
- 1 класс - 35 минут;
- 2-4 классы - 40 минут;
- 5-11(12) классы - 45 минут.
Сдвоенные уроки допускаются только по решению педсовета и с учетом возраста учеников.
Перерывы между занятиями
Для школьников также предусмотрены перерывы, продолжительность которых утверждена на законодательном уровне:
- 1-4 классы - не менее 15 минут;
- 5-11(12) классы - не менее 10 минут;
- большой перерыв - 30 минут (можно заменить двумя по 20 минут).
В середине сдвоенного урока обязательна активная пауза на 10 минут.
Домашние задания
Минздрав также дает рекомендации по продолжительности выполнения домашних заданий:
- 1-2 классы - без обязательных заданий;
- 3-5 классы - до 1 часа;
- 6-9 классы - до 1,5 часа;
- 10-11 (12) классы - до 2 часов.
Использование технических средств
Продолжительность работы с компьютером и гаджетами ограничивается:
- 1 класс - до 10 минут за урок;
- 2-4 классы - до 15 минут;
- 5-7 классы - до 20 минут;
- 8-9 классы - до 25 минут;
- 10-11 классы - 20-30 минут в зависимости от часа занятий.
После работы с техникой ученики должны выполнять упражнения для глаз и зарядку.
Дистанционное обучение
В случае военного положения или чрезвычайных ситуаций действуют отдельные нормы для онлайн-уроков. Например, в 1-2 классах можно проводить не более двух занятий по 30 минут или трех по 20 минут, а для старшей школы - до шести занятий по 25 минут.
Напомним, учебный год 2025-2026 в Украине стартовал 1 сентября и продлится до 30 июня. Школы самостоятельно определяют график занятий и каникул, которые ориентировочно приходятся на осень, зиму, весну и лето, но даты могут меняться из-за безопасности или карантина.
РБК-Украина ранее рассказывало, что в этом году 3,5 млн школьников садятся за парты, преимущественно очно. Обучение продолжают дети за рубежом и на временно оккупированных территориях. Формат занятий зависит от безопасности, государство инвестирует в укрытия, подземные школы и школьный транспорт.