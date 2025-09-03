ua en ru
Ср, 03 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Минздрав установил четкие нормы: сколько могут длиться уроки в школе в 2025 году

Среда 03 сентября 2025 15:11
UA EN RU
Минздрав установил четкие нормы: сколько могут длиться уроки в школе в 2025 году Фото: Урок в школе (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В новом учебном году школьники в Украине будут работать по санитарным правилам, которые устанавливает Министерство здравоохранения. Они регламентируют продолжительность уроков, перерывов и использование технических средств, чтобы обучение не вредило здоровью детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приказ Минздрава №2205 от 25 сентября 2020 года и изменения к нему.

Сколько будут длиться уроки

Согласно приказу продолжительность занятий зависит от класса:

  • 1 класс - 35 минут;
  • 2-4 классы - 40 минут;
  • 5-11(12) классы - 45 минут.

Сдвоенные уроки допускаются только по решению педсовета и с учетом возраста учеников.

Перерывы между занятиями

Для школьников также предусмотрены перерывы, продолжительность которых утверждена на законодательном уровне:

  • 1-4 классы - не менее 15 минут;
  • 5-11(12) классы - не менее 10 минут;
  • большой перерыв - 30 минут (можно заменить двумя по 20 минут).

В середине сдвоенного урока обязательна активная пауза на 10 минут.

Домашние задания

Минздрав также дает рекомендации по продолжительности выполнения домашних заданий:

  • 1-2 классы - без обязательных заданий;
  • 3-5 классы - до 1 часа;
  • 6-9 классы - до 1,5 часа;
  • 10-11 (12) классы - до 2 часов.

Использование технических средств

Продолжительность работы с компьютером и гаджетами ограничивается:

  • 1 класс - до 10 минут за урок;
  • 2-4 классы - до 15 минут;
  • 5-7 классы - до 20 минут;
  • 8-9 классы - до 25 минут;
  • 10-11 классы - 20-30 минут в зависимости от часа занятий.

После работы с техникой ученики должны выполнять упражнения для глаз и зарядку.

Дистанционное обучение

В случае военного положения или чрезвычайных ситуаций действуют отдельные нормы для онлайн-уроков. Например, в 1-2 классах можно проводить не более двух занятий по 30 минут или трех по 20 минут, а для старшей школы - до шести занятий по 25 минут.

Напомним, учебный год 2025-2026 в Украине стартовал 1 сентября и продлится до 30 июня. Школы самостоятельно определяют график занятий и каникул, которые ориентировочно приходятся на осень, зиму, весну и лето, но даты могут меняться из-за безопасности или карантина.

РБК-Украина ранее рассказывало, что в этом году 3,5 млн школьников садятся за парты, преимущественно очно. Обучение продолжают дети за рубежом и на временно оккупированных территориях. Формат занятий зависит от безопасности, государство инвестирует в укрытия, подземные школы и школьный транспорт.

Читайте РБК-Украина в Google News
Школа Образование в Украине
Новости
Зеленский прибыл с визитом в Данию
Зеленский прибыл с визитом в Данию
Аналитика
Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике