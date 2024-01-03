UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В МОЗ нагадали українцям, як під час воєнного стану пройти медико-соціальну експертизу

Фото: як пройти медико-соціальну експертизу під час воєнного стану (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали українцям, як під час дії воєнного стану пройти медико-соціальну експертизу та знайти контакти і адреси МСЕК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ України.

У відомстві зазначили, що під час діїї воєнного стану медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) здійснює свої функції за принципом екстериторіальності. Людина може пройти медико-соціальну експертизу незалежно від місця реєстрації, а за місцем фактичного перебування. 

Також на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я рішення може ухвалюватися заочно, якщо людина не має змоги особисто прийти на огляд МСЕК.

Якщо термін переогляду інвалідності припадає на період воєнного стану, а особа не має змоги своєчасно пройти обстеження й оформити направлення на МСЕК, строк повторного огляду вважається продовженим на весь час дії воєнного стану та впродовж 6 місяців після його припинення/скасування.

Дійсні контакти МСЕК ви можете знайти за посиланням.

Зміни у військово-лікарських комісіях

Наприкінці серпня Кабінет міністрів ухвалив введення електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарської комісії. Зокрема, вже у вересні було змінено порядок проходження ВЛК.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також заявляв, що в Україні найближчим часом можуть цифровізувати висновок ВЛК, що суттєво прискорить проходження процедури.

Ми раніше розповідали, які документи потрібні для проходження військово-лікарських комісій.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України