ua en ru
Ср, 06 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Важливе рішення. Шмигаль анонсував цифровізацію висновків ВЛК

Україна, Середа 06 грудня 2023 17:27
UA EN RU
Важливе рішення. Шмигаль анонсував цифровізацію висновків ВЛК Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Україні найближчим часом можуть цифровізувати висновок військово-лікарських комісій, що суттєво пришвидшить проходження процедури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"У Мінцифри повідомили про план найближчим часом цифровізувати висновок ВЛК. Важливе рішення, яке допоможе отримувати інші послуги онлайн", - заявив прем'єр.

За даними Шмигаля, всі відповідальні вже отримали доручення. Він також повідомив, що дав завдання опрацювати пропозицію Мінсоцполітики щодо наявності соцпрацівників у медичних закладах для допомоги військовим з отриманням необхідних послуг.

Загалом, за даними глави уряду в Україні вже збільшили кількість ВЛК на 50%. До того ж більш ніж удвічі зросла пропускна спроможність гарнізонних ВЛК на базі цивільних медичних закладів.

"Впроваджено електронну чергу в усіх військових закладах охорони здоров’я, цифровізували документообіг у 90% військових частин. Продовжуємо розбудовувати безбар’єрне середовище - виділили на це необхідні кошти. Усі ці заходи вже дозволили зменшити тривалість проходження ВЛК утричі", - наголосив він.

Зміни у військово-лікарських комісіях

В кінці серпня Кабінет міністрів ухвалив запровадження електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарської комісії. Зокрема вже в вересні було змінено порядок проходження ВЛК.

РБК-Україна раніше розповідало, які документи потрібні для проходження військово-лікарських комісій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВЛК Війна Росії проти України
NEWS
У росіян три лінії оборони, ЗСУ пройшли дві. Є план війни на 2024 рік, - Умєров
У росіян три лінії оборони, ЗСУ пройшли дві. Є план війни на 2024 рік, - Умєров
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО