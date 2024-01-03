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В Минздраве напомнили, как во время военного положения пройти медико-социальную экспертизу

Фото: как пройти медико-социальную экспертизу во время военного положения (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Министерстве здравоохранения напомнили украинцам, как во время действия военного положения пройти медико-социальную экспертизу и найти контакты и адреса МСЭК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав Украины.

В ведомстве отметили, что во время действия военного положения медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) осуществляет свои функции по принципу экстерриториальности. Человек может пройти медико-социальную экспертизу вне зависимости от места регистрации, а по месту фактического пребывания.

Также на основании направления врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения решение может приниматься заочно, если у человека нет возможности лично прийти на осмотр МСЭК.

Если срок пересмотра инвалидности приходится на период военного положения, а лицо не имеет возможности своевременно пройти обследование и оформить направление на МСЭК, срок повторного осмотра считается продленным на все время военного положения и в течение 6 месяцев после его прекращения/отмены.

Действительные контакты МСЭК вы можете найти по ссылке.

Изменения в военно-врачебных комиссиях

В конце августа Кабинет министров принял введение электронного документооборота во время и после прохождения военно-врачебной комиссии. В частности, уже в сентябре был изменен порядок прохождения ВЛК.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль также заявлял, что в Украине в ближайшее время могут цифровизировать заключение ВЛК, что существенно ускорит прохождение процедуры.

Мы раньше рассказывали, какие документы нужны для прохождения военно-врачебных комиссий.

 

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Министерство здравоохранения Украины