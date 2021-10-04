"Мой отзыв состоится по регламенту": Разумков о своей отставке

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков опроверг информацию о своей отставке во вторник-среду. Он заявил, что его отзыв состоится согласно регламенту ВР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера парламента во время согласительного совета.

"Я видел в СМИ информацию, что голосование за отзыв председателя Верховной рады может состояться во вторник-среду. Процедура происходит по регламенту. Другого не будет", - сказал он.

Разумков отметил, что председатель Верховной Рады Украины может быть отозван только согласно ст. 76 и 77 ЗУ (о регламенте ВРУ).

Это означает, что при досрочном прекращении им депутатских полномочий первый заместитель главы Верховной Рады или избранный по процедуре должен провести пленарное заседание, где принимается соответствующее решение об отставке.

Оно происходит на следующий день после вынесения предложения об отзыве.

После чего председатель Верховной Рады готовит письменный отчет о своей работе в текущем году. Этот отчет и заключение Счетной палаты предоставляются народным депутатам не позднее чем за два дня до рассмотрения вопроса на пленарном заседании.

Решение Верховной Рады об отзыве главы ВРУ с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством народных депутатов от конституционного состава парламента и оформляется постановлением ВРУ.