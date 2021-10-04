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"Моє відкликання відбудеться за регламентом": Разумков про свою відставку

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Київ, Понеділок 04 жовтня 2021 11:18
"Моє відкликання відбудеться за регламентом": Разумков про свою відставку Фото: глава Верховної ради Дмитро Разумков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Глава Верховної ради Дмитро Разумков спростував інформацію щодо своєї відставки у вывторок-середу. Він заявив, що його відкликання відбудеться згідно з регламентом ВР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера парламенту під час погоджувальної ради.

"Я бачив в ЗМІ інформацію, що голосування за відкликання голови Верховної ради може відутися у вівторок-середу. Процедура відбувається за регламентом. Інакшого не буде", - сказав він.

Разумков зазначив, що голова Верховної ради України може бути відкликаний лише згідно зі ст. 76 та 77 ЗУ (про регламент ВРУ).

Це означає, що при достроковому припинененні ним депутатських повноважень перший заступник Голови Верховної Ради України або обраний за процедурою має провести пленарне засідання, де ухвалюється відповідне рішення про відставку.

Воно відбувається на наступний день після винесення пропиозиції про відкликання.

Після чого голова Верховної Ради готує письмовий звіт про свою роботу в поточному році. Цей звіт та висновок Рахункової палати надаються народним депутатам не пізніш як за два дні до розгляду питання на пленарному засіданні.

Рішення Верховної Ради про відкликання голови ВРУ з посади приймається шляхом відкритого поіменного голосування більшістю народних депутатів від конституційного складу парламента ы оформляється постановою ВРУ.

Нагадаємо, "Слуги народу" почали збирати підписи за відставку голови Верховної ради Дмитра Разумкова.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський прокоментував процедуру відставки Разумкова. За його словами це питання внутрішньофракційне.

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Слуга народа Дмитро Разумков Верховна рада
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