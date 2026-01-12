Без мови агресора: у Раді пропонують заборонити російську в приватних школах

Народні депутати пропонують внести зміни до закону "Про повну загальну середню освіту" та заборонити використання мови держави-агресора у приватних школах. Відповідний законопроект №14361 вже опублікований на сайті Верховної Ради.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на карту законопроекту.
Зараз приватні школи можуть самостійно визначати мову навчання (частина 10 статті 5 закону). Автори законопроекту пропонують додати уточнення про російську мову.
"За винятком мови, що є державною (офіційною) мовою держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом", - йдеться у законопроекті.
За словами депутатів, це має унеможливити викладання у приватних закладах російською мовою, повторюючи підхід до дошкільної освіти, де подібні зміни набули чинності з 1 січня 2025 року.
Серед авторів законопроекту №14361 - депутати:
У пояснювальній записці до законопроекту зазначають, що за даними МОН у 2023/2024 навчальному році 98,41% шкіл України проводили навчання українською мовою, порівняно з 95,43% перед початком повномасштабного вторгнення. Це свідчить про значний прогрес у забезпеченні функціонування української мови в освітньому просторі.
Водночас у 8 областях функціонують школи, де заняття ведуть мовами національних меншин або корінних народів, а українська мова викладається як окремий предмет. Зокрема:
Використання мов національних меншин, які є офіційними мовами ЄС, не суперечить міжнародним зобов’язанням України та забезпечує належний захист прав таких громад.
"До початку повномасштабної війни у 2021/2022 навчальному році налічувалося 55 закладів із навчанням російською мовою у восьми областях. Після початку агресії залишився лише один приватний заклад у Дніпропетровській області (44 учні) та один приватний заклад у Харківській області, де у 16 класах навчання проводиться російською мовою з вивченням української як окремого предмета", - пишуть автори законопроекту.
Читайте також про те, що у Києві журналісти виявили підпільну школу при монастирі Української православної церкви Московського патріархату. У ній дітей навчали російською за радянськими підручниками, що викликало суспільний резонанс. Після розголосу про підпільну школу за справу взялося СБУ.
Раніше ми писали про те, за даними Уповноваженої із захисту державної мови, школи в Києві значно рідше почали використовувати українську в освітньому процесі. Майже чверть вчителів зараз ведуть російською уроки, і лише 18% учнів спілкуються виключно українською. Це на 10% менше, ніж у 2025 році.
Додамо, що у великому інтерв'ю РБК-Україна мовна омбудсменка Олена Івановська наголосила, що "мовний закон" потребує доопрацювання, зокрема щодо норм функціонування української в освітній сфері, насамперед у позашкільних гуртках, спортивних секціях та приватних закладах. За її словами, профільний комітет уже зайнявся цим питанням.
Читайте також про те, що опитування весною 2025 року показало, що 38% українців вважають, що російську мову потрібно вивчати у школах. Водночас у 2019 році цю ідею підтримували 81% опитаних.