Без мови агресора: у Раді пропонують заборонити російську в приватних школах

Що пропонують змінити

Зараз приватні школи можуть самостійно визначати мову навчання (частина 10 статті 5 закону). Автори законопроекту пропонують додати уточнення про російську мову.

"За винятком мови, що є державною (офіційною) мовою держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом", - йдеться у законопроекті.

За словами депутатів, це має унеможливити викладання у приватних закладах російською мовою, повторюючи підхід до дошкільної освіти, де подібні зміни набули чинності з 1 січня 2025 року.

Хто ініціює законопроект

Серед авторів законопроекту №14361 - депутати:

Наталія Піпа ("Голос");

Ігор Гузь (група "За майбутнє");

Володимир В’ятрович ("Європейська солідарність").

Яка зараз "мовна" ситуація у школах

У пояснювальній записці до законопроекту зазначають, що за даними МОН у 2023/2024 навчальному році 98,41% шкіл України проводили навчання українською мовою, порівняно з 95,43% перед початком повномасштабного вторгнення. Це свідчить про значний прогрес у забезпеченні функціонування української мови в освітньому просторі.

Водночас у 8 областях функціонують школи, де заняття ведуть мовами національних меншин або корінних народів, а українська мова викладається як окремий предмет. Зокрема:

Дніпропетровська - 0,125% закладів;

Закарпатська - 18,8%;

Львівська - 0,37%;

Одеська - 2,47%;

Харківська - 0,16%;

Хмельницька - 0,38%;

Чернівецька - 18,8%;

Київ - 0,36%.

Використання мов національних меншин, які є офіційними мовами ЄС, не суперечить міжнародним зобов’язанням України та забезпечує належний захист прав таких громад.

"До початку повномасштабної війни у 2021/2022 навчальному році налічувалося 55 закладів із навчанням російською мовою у восьми областях. Після початку агресії залишився лише один приватний заклад у Дніпропетровській області (44 учні) та один приватний заклад у Харківській області, де у 16 класах навчання проводиться російською мовою з вивченням української як окремого предмета", - пишуть автори законопроекту.