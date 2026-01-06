Дітей вчать за підручниками СРСР: у Києві викрили підпільну школу при монастирі УПЦ МП

У Києві при монастирі УПЦ МП "Голосіївська пустинь" виявили підпільну школу, де діти навчаються за радянськими підручниками, вивчають російську та дивляться російські фільми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Слідство.Інфо ", заяву міністра освіти і науки Оксена Лісового і допис Держслужби якості освіти у Facebook .

Керівниця закладу Анна Болгова називає його "сімейним клубом", при цьому він працює як повноцінна школа. Зокрема, є 5-денний навчальний тиждень з 09:00 до 14:00, група продовженого дня, контрольні роботи та оцінки. У школі навчаються понад 60 дітей з 1 по 9 клас, працюють 16 вчителів.

Згідно з розслідуванням, дітей у початкових класах вчать за підручниками радянських часів, зокрема, це арифметика 1966 року видання. У розкладі є предмет "слов’янська мова", на якому насправді навчають російської. Батьки розповіли, що спілкування на заняттях частково відбувається російською.

Ба більше, у школи відсутня офіційна ліцензія. Документи дітей зберігаються в ліцензованих українських школах, зокрема, в ліцеї "Ранчо Скул" на Київщині та закладі освіти Костянтинівської міськради на Донеччині. Директори закладів зізнаються, що всі оцінки отримують зі школи при монастирі.

"У мене вони не навчаються взагалі ніяк, вони просто числяться. А все навчання відбувається в школі при монастирі, по дружбі з Анною Анатоліївною (Болговою, - ред.) школа нам дає оцінки і все. І ми тут проставляємо повністю все оцінювання, все йде з тієї школи. Вони світяться як очники", - розповіла журналістам директорка ліцею Яна Кожема.

За словами Болгової, приміщення для школи надав і перебудував настоятель монастиря, архієпископ Ісаакій Ворзельський (Федір Пилипович Андроник).

Реакція Оксена Лісового

Оксен Лісовий наголосив, що журналісти "виконали важливу й принципову роботу".

"Існування в Києві підпільної школи, яка виховує дітей у дусі "руського міра", на четвертий рік повномасштабної війни - ситуація, яка не має жодних пояснень. У столиці держави, яка бореться за власне виживання, подібне є не просто неприпустимим - це пряма загроза для дітей та держави, у якій вони живуть", - йдеться у його заяві.

Лісовий зазначив, що дав доручення голові Державної служби якості освіти України перевірити заклади, у яких діти фіктивно числилися як учні, але фактично навчалися в підпільній школі.

"Окремо і принципово будуть перевірені дії керівників і педагогів, залучених до цієї діяльності. За результатами перевірок мають бути ухвалені конкретні, жорсткі рішення щодо організаторів та осіб, які безпосередньо здійснювали це навчання", - написав він.

У Державній службі якості освіти повідомили, що спільно з правоохоронцями вживатимуть передбачених законодавством заходів для притягнення винних осіб до відповідальності.